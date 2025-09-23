柬埔寨漁船掛我國旗 海巡截獲毒品 黑市值逾15億

海巡署警艇在屏東貓鼻頭西南方一二八浬海域，查獲一艘掛我國國旗的柬埔寨漁船，載有七一八公斤重的各式毒品。（記者王俊忠攝）

2025/09/23 05:30

載運一到三級毒品 共七一八公斤

〔記者王俊忠／台南報導〕海巡署台南查緝隊獲悉東南沙海域有偷渡人口情資，九月十三日出海巡查，發現一艘掛我國國旗的柬埔寨漁船「YAMA六八」駛入屏東貓鼻頭西南方一二八浬海域，且未開啟識別系統，警艇攔檢時漁船加速逃逸，緊追一小時終於登檢，查獲柬船載有一到三級各類毒品共七一八公斤餘、黑市價逾十五億元。中國籍船長與船員共四人全被依運毒罪帶回台灣法辦及收押禁見。

四名中國籍船長船員 帶回台法辦

台南市長黃偉哲昨到台南查緝隊勉勵、肯定將如此大量的毒品阻絕於境外，免於流入國內荼毒國人，也會對毒梟運毒犯行產生遏阻作用。台南查緝隊說明，當天在南部外海巡邏時發現該艘柬船，柬船竟加逸逃逸，經目視柬船上有多包不明物、極為可疑，巡艇多次廣播喝令停船，柬船不僅拒停、還在巡艇靠近時蛇行躲避甚至衝撞，巡艇登上柬船控制後，發現孫姓男船長（五十歲）及三名男船員都是中國籍。

查緝人員將柬船押回台南安平港查辦，在船艙找到四十八個裝有各式毒品的防水提袋，共起獲海洛因二〇九.三公斤、大麻四七二.三九公斤、安非他命十八.二公斤及一粒眠十八.三公斤，毒品總重七一八公斤餘，黑市價逾十五億元，若流入國內足供近二五〇萬人次吸食，危害甚大。

據了解，孫姓船長等四人坦承各以十萬及八萬人民幣報酬受託從柬埔寨運送這批毒品出海，但他們否認要運來台灣，台南查緝隊強調還要進一步追查。

