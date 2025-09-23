邱垂正訪美 拜會國務院官員 「美方保證會持續助台」

陸委會主委邱垂正日前率團訪美，在華府智庫公開演講。（中央社資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正九月六日到十四日率團訪美，在華府智庫公開演講。據透露，邱垂正此行拜會了美國務院官員，就中國問題及大罷免後的兩岸情勢交換意見，美方向我方保證，美國對台政策沒有改變，仍會持續支持及協助台灣。

與眾院中國事務委員會交流 同場8位眾議員出席

據透露，邱垂正上任後首度訪美，不僅拜會美國國務院負責對華戰略的「中國事務協調辦公室」，也與美國眾議院中國事務委員會進行交流，當天更同時來了八位眾議院議員，美方重視台灣程度超乎想像。

陸委會此行罕見接觸芝加哥地方政要、伊利諾州眾議會議長，連問鼎芝加哥市長呼聲最高的伊州審計長蘇珊娜曼多莎也與邱垂正見面，表達對台灣的支持。

知情官員表示，美方非常關心中國對台灣的威脅，也展現對台灣的善意，特地讓陸委會主委可以對外公開演講，反映出美國正視中共對台複合性施壓和軍事威脅。

據透露，美方向陸委會強調對台政策沒有改變，但美國在川普總統領導下會與中國溝通對話，希望有一段戰略穩定期，台灣應可以理解美中互動情況，美國會持續支持、協助台灣。

官員指出，在與美方接觸過程中，美方沒有提到任何「疑賴論」，反而我方提及不少台灣盛行的「疑美論」，因為中共刻意在關稅、台積電等議題上，製造台美之間矛盾，離間台美關係，有表達希望美方提供協助。

美方也相當關注大罷免後的情勢，官員提及，有向美方說明，根據民調，國人普遍希望兩岸關係維持現狀，主流民意認為台灣未來要由台灣二千三百萬人民決定，整體民意沒有受到罷免投票的影響。

