    樺加沙挾雨襲 花東山區防超大豪雨 花東全縣、屏高17鄉鎮區 今停班停課

    樺加沙颱風動態圖

    樺加沙颱風動態圖

    2025/09/23 05:30

    〔記者林志怡、李立法、黃明堂／綜合報導〕強颱樺加沙持續通過巴士海峽，暴風圈進入南端陸地，中央氣象署持續發布陸警，台東、恆春半島、屏東及高雄地區仍須嚴加戒備；花蓮縣發布降雨警戒；海上警報也持續。今日花蓮、台東山區慎防超大豪雨，各地沿海注意強風，因颱風行進速度快，氣象署今上午有機會解除陸警、晚間解除海警。

    上午可望解除陸警 晚間解除海警

    今日停班課地區有台東及花蓮全縣；屏東縣枋山、車城、恆春、滿州、霧臺、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹等十二鄉鎮；高雄市六龜、甲仙、那瑪夏、茂林、桃源等五區。

    樺加沙昨晚十點位於鵝鑾鼻南南西方約二八〇公里處海面，以每小時約廿公里速度向西北西進行，預計今晚抵達東沙島附近海面，最大風速達每秒五十八公尺，相當於十七級風，七級風平均暴風半徑維持三二〇公里。經統計，颱風期間宜蘭縣明池已逾二三六毫米雨量、桃園市拉拉山也下了二一五毫米，蘭嶼則吹最強十三級陣風。

    花縣降雨警戒 各地沿海注意強風

    氣象署科長林伯東表示，今日仍受颱風影響最明顯，花東山區恐超大豪雨，花東平地、高屏山區有大豪雨，宜蘭、恆春半島及蘭嶼、綠島局部大雨或豪雨，大台北及南部地區與桃竹中投嘉等山區局部大雨。

    林伯東說，隨颱風通過巴士海峽並接近東沙島海面，今晨台灣南端、西北部沿海、金馬等地風力為十級，提醒基隆北海岸與南部地區等注意強風，各地沿海也易長浪，海上已有六公尺以上巨浪。

