    首頁　>　生活

    拆公館圓環工程65天變17天 李四川說原由

    台北市副市長李四川（左起）、新工處長林昆虎、交工處長張建華假日視察公館圓環施工狀況。 （取自李四川臉書）

    2025/09/21 21:21

    〔記者何玉華／台北報導〕公館圓環拆除及填平下道自本月13日動工，台北市副市長李四川今（21）在臉書貼文表示，在施工團隊日夜趕工下，可提前在9月底前完成正交路線通車，將原本的65天工期縮短到17天，速度快得讓人詫異。李四川受訪解釋說，「日夜趕工到里長都來抗議」、「沒辦法」，早點完成可以縮短塞車跟民眾的痛苦。

    李四川受訪表示，之前規劃工期65天，是因為混凝土廠週六、日不上班，跟混凝土廠拜託週末加班出料，才能加速澆灌地下道混凝土；而白天施工一定會占用車道，就會影響到公車，尤其是要敲掉地下道兩邊的側欄，一定要占用公車道，到時候公車又會受影響大排長龍，只好利用凌晨車輛最少的時候施工將側欄打掉，趕工趕到「2工程師躺下去」。

    李四川說，整個工程有3大部分，超過60%是填平地下道、二是改自來水管約需5天、第三部分則是打掉側欄及做路燈及號誌等；現在填平的地下道中間，已經可以看到路燈燈桿矗立，多出來的3個車道，公館往文山（北往南）分配1個車道，文山往公館（南往北）分配2車道，以後機車要左轉中永和不用再停待轉區，將有左轉綠燈一次就可以通過。

    李四川說，完工後的車行方向會更單純，速度會更順暢，未來除了中、永和下橋後左轉羅斯福路，因為路口太大，仍需要兩階段左轉外，其他都可以等左轉綠燈通行，一次通過。

    工程加速了，但也因夜間施工對居民造成困擾，李四川坦言「日夜趕工到里長都來抗議」、「沒辦法」，早點完成可以縮短塞車跟民眾的痛苦。如他臉書所言「不爭是慈悲，不辯是智慧」，現在這個社會用「口」的人太多，用「手」的人太少，但是市政建設都是這些用手的人做出來的，謝謝施工團隊的努力，也感謝周邊鄰居的容忍，時間會證明一切的。

    填平後的地下道，兩天側欄利用凌晨不影響交通敲除。（取自李四川臉書）

    填平後的地下道中央，已經完成路燈架設。（取自李四川臉書）

    熱門推播