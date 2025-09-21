為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南迴公路台東大溪路段 下午6時北上交通管制

    台9線大溪段大竹高橋南端一帶的北上路段，今下午6時起交通管制。（公路局南區養護工程分局提供）

    台9線大溪段大竹高橋南端一帶的北上路段，今下午6時起交通管制。（公路局南區養護工程分局提供）

    2025/09/21 18:04

    〔記者劉人瑋／台東報導〕因樺加沙颱風影響，大竹溪河道改變，導致溪流沖刷大竹高橋南端引道擋土牆，恐有路基掏刷之虞，經滾動式檢討為確保用路人安全，台9線（南迴公路）406K+600~406K+900（大溪路段） 預計9月21日下午6時實施北上外側車道交通管制，內車道正常通行，後續將俟天候狀況及巡查道路安全後再行恢復正常通行。

