南迴公路台東大溪路段 下午6時北上交通管制

台9線大溪段大竹高橋南端一帶的北上路段，今下午6時起交通管制。（公路局南區養護工程分局提供）

2025/09/21 18:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕因樺加沙颱風影響，大竹溪河道改變，導致溪流沖刷大竹高橋南端引道擋土牆，恐有路基掏刷之虞，經滾動式檢討為確保用路人安全，台9線（南迴公路）406K+600~406K+900（大溪路段） 預計9月21日下午6時實施北上外側車道交通管制，內車道正常通行，後續將俟天候狀況及巡查道路安全後再行恢復正常通行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法