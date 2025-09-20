文旦甜度13.9！八里柚農張瀚文奪雙冠王 展售會加碼「加倍券」吸客

新北市長侯友宜（中）頒特等獎匾額給獲獎的農友張瀚文（左）。（記者羅國嘉攝）

2025/09/20 17:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北文旦柚展售會今（20）日在新北市永續環境教育中心前廣場登場，市長侯友宜頒發文旦柚評鑑特等獎、甜柚王，兩大獎項由張瀚文包辦。展售會明天還有一天，集結40個在地特色攤位，推出優質文旦柚及多樣農特產品，加碼「加倍券」優惠，以100元兌換200元商品券，讓民眾輕鬆選購。

新北市農業局長諶錫輝指出，今年評鑑依果形大小、肉質風味、外觀色澤、糖度及種子數五大項目評比。由於今年氣候穩定、熟成期長，使文旦柚品質表現亮眼，果肉Q彈、香氣濃郁。八里區柚農張瀚文以甜度13.9度脫穎而出，勇奪特等獎及「甜柚王」雙料冠軍。

侯友說，今年文旦柚果肉汁多味美，甜度與香氣更勝以往，是中秋送禮與自用首選。新北文旦能享有好口碑，不僅仰賴得天獨厚的地理環境，更歸功於農友細心栽培。他同時提到，淡江大橋已順利合龍，預計明年通車，屆時八里與淡水交通將更便利，帶動觀光及農產行銷，讓更多人能親臨八里品味在地幸福滋味。

八里區農會理事長施阿貴說，今年展售除了文旦柚，還有蜂蜜、甘藷、竹筍、茶葉及蔬果等農特產。「加倍券」以100元兌換200元商品券。現場更安排變形金剛互動秀、文旦柚人體夾娃娃機、釣文旦、柚香闖關等趣味活動，挑戰成功可獲文旦柚、柚香爆米花或消費券，增添農遊樂趣。

農業局說，今年文旦柚風味格外香甜，建議買回家後可放置於陰涼通風處5到7天「辭水」後享用，風味最佳。除了現場展售，民眾也可透過「小農電舖直銷站」線上訂購。

新北市長侯友宜（中）頒甜柚王匾額給獲獎的農友張瀚文（左3）。（記者羅國嘉攝）

展售會現場規劃柚子疊疊樂。（記者羅國嘉攝）

