為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東山土窯龍眼乾上市 量少價俏

    東山土窯烘焙的龍眼乾上市，今年龍眼受氣候影響減產，龍眼乾量少價格看俏。（記者王涵平攝）

    東山土窯烘焙的龍眼乾上市，今年龍眼受氣候影響減產，龍眼乾量少價格看俏。（記者王涵平攝）

    2025/09/17 14:52

    〔記者王涵平／台南報導〕東山土窯烘焙的龍眼乾上市，今年龍眼受氣候影響減產，龍眼乾量少價格看俏，東山農會總幹事余淑琴表示，東山龍眼乾遵循古法烘焙，風味獨特，希望消費者多選購品嘗。

    農業局長李芳林表示，經歷0121楠西大地震，造成東山、六甲、楠西、白河、柳營、大內等區烘焙窯受損嚴重，經向賑災基金會爭取獲補助688萬元，協助農民修復龍眼乾烘焙窯173處，讓受災農戶迅速重建烘焙設施，使古法土窯與傳統工藝得以延續。

    仙湖休閒農場場長吳森富表示，仙湖休閒農場除了景觀吸引無數國內外旅客之外，烘焙窯龍眼乾的風味也是吸引遊客來訪的重要因素之一，而7月下旬到9月是龍眼盛產的時節，採收之後就要開始烘焙，傳統古法要持續5到6天的慢火烘焙，「火候」很關鍵，穩定、持續又溫和的火力，才能烘出香氣、口感和色澤都恰到好處的龍眼乾。

    目前龍眼乾未分級的「總仔」每台斤約120至150元不等，尺寸最大的每斤約400元，農業局指出，龍眼乾有豐富的鐵質、鉀等礦物質與維生素，有助補血益氣，膳食纖維幫助腸道順暢，籲請多支持在地農民的龍眼乾產品，喝茶、入菜、送禮都很適合。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播