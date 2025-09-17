東山土窯龍眼乾上市 量少價俏

東山土窯烘焙的龍眼乾上市，今年龍眼受氣候影響減產，龍眼乾量少價格看俏。（記者王涵平攝）

2025/09/17 14:52

〔記者王涵平／台南報導〕東山土窯烘焙的龍眼乾上市，今年龍眼受氣候影響減產，龍眼乾量少價格看俏，東山農會總幹事余淑琴表示，東山龍眼乾遵循古法烘焙，風味獨特，希望消費者多選購品嘗。

農業局長李芳林表示，經歷0121楠西大地震，造成東山、六甲、楠西、白河、柳營、大內等區烘焙窯受損嚴重，經向賑災基金會爭取獲補助688萬元，協助農民修復龍眼乾烘焙窯173處，讓受災農戶迅速重建烘焙設施，使古法土窯與傳統工藝得以延續。

仙湖休閒農場場長吳森富表示，仙湖休閒農場除了景觀吸引無數國內外旅客之外，烘焙窯龍眼乾的風味也是吸引遊客來訪的重要因素之一，而7月下旬到9月是龍眼盛產的時節，採收之後就要開始烘焙，傳統古法要持續5到6天的慢火烘焙，「火候」很關鍵，穩定、持續又溫和的火力，才能烘出香氣、口感和色澤都恰到好處的龍眼乾。

目前龍眼乾未分級的「總仔」每台斤約120至150元不等，尺寸最大的每斤約400元，農業局指出，龍眼乾有豐富的鐵質、鉀等礦物質與維生素，有助補血益氣，膳食纖維幫助腸道順暢，籲請多支持在地農民的龍眼乾產品，喝茶、入菜、送禮都很適合。

