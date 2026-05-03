賴清德出訪藍白意見一堆 孟買春秋怒：酸言酸語是有病嗎？

藍白人士針對賴清德出訪方式頗有微詞，經營臉書粉專「孟買春秋」的作家喬伊斯質疑：「去不了說你沒本事，去了說交通方式不夠格，所以呢？」（圖擷取自賴清德臉書粉專）

總統賴清德2日突破中國封鎖，抵達友邦史瓦帝尼訪問，展現外交突破，不過藍白人士對此卻頗有微詞，經營臉書粉專「孟買春秋」的作家喬伊斯質疑：「去不了說你沒本事，去了說交通方式不夠格，所以呢？」

針對賴清德出訪，北市議員參選人許甫昨質疑「是突破外交還是阿Q式勝利」；國民黨政策會副執行長陳以信則說台灣不應佔人便宜，「來回油錢應由我方自行負擔」。喬伊斯今（3日）在粉專「孟買春秋」發文指出：「台灣目前邦交國屈指可數，即使去邦交國正式訪問還被敵人百般阻撓，現在光明正大搭著友邦的專機去，還有酸言酸語說不是我們的總統專機，諷刺要不要買票。這是有病嗎？人家派來接的專機，買什麼票！」

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喬伊斯提到，國民黨主席鄭麗文搭著「敵國的民航機」去跪拜，到了被人晾在接駁車上等對方官員上車，上了車人家看也不看她一眼，她還得一路咧嘴陪笑，「這種自取其辱的政黨有什麼資格講國格尊嚴？我看了都想鑽個洞躲起來，太丟臉了」。

喬伊斯強調：「賴清德的總統專機去不了，人家可是開專機來接，下飛機有軍禮迎接踩的是紅地毯。順便賺一波國際聲量物超所值，民進黨年底我還不投爆！至於這些內賊，怎麼不去S（死）。」

針對陳以信的發言，喬伊斯則說：「陳以信主張來回油錢要自己出，雖然不可能發生，不過如果蔡英文要請我去她家吃飯，說會派車子來接我，我要不要問油錢多少我來出？」

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