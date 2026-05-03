北市安鼠之亂「天女散花」投藥卻稱中央核可 遭環境部打臉

台北市今年以來鼠輩橫行。（資料照）

近日走在台北街頭，整個城市彷彿變大型「米奇妙妙屋」，常看到老鼠流竄，北市府近期投放大量環境用藥，卻隨意擺放，引發質疑，又稱這些用藥是中央許可、來源合法，環境部化學物質管理署今（3日）表示，藥劑來源合法是基礎，但投放方式和綜合管理才是防治鼠害關鍵。

北市民眾住家被老鼠入侵外，大安區、中山區等街頭更隨處可見老鼠亂竄；北市府為防治鼠害，投放大量老鼠藥，但這些老鼠藥卻被放在暴露公開空間，甚至就放在公園路樹植栽旁，民眾擔憂遛狗時愛狗誤食，或幼兒不慎接觸引發健康風險，北市府則稱這些老鼠藥都是中央核可用藥。

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化學署署長蔡孟裕表示，所謂中央核可用藥是指環境用藥的藥劑來源是合法，但這些藥的來源合法本來就是基礎，但化學用藥防治鼠患是所有防治策略中的最後一步，仍應落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的防鼠三不的物理防治原則，包含針對髒亂點、廚餘放置處、下水道等徹底清潔疏濬，斷絕老鼠來源並布置捕鼠籠。

蔡孟裕進一步指出，如果沒有斷絕老鼠的食物來源，老鼠對毒餌興趣恐不大，做好防鼠三不後，若仍無成效，才會要投放老鼠藥，依台大昆蟲系名譽教授徐爾烈的建議，老鼠藥應放在鼠洞、牆角、隱蔽處，或者使用「滅鼠餌站」，不應開花式投藥，也要記錄投放地點跟數量，並且要在一定時間內收回沒有被取食的毒餌，以避免環境污染或被誤食。

蔡孟裕表示，老鼠藥等環境用藥雖然會添加苦味劑，盡可能減少誤食風險，也經過評估對人體的毒性相對較低，但對貓狗等毛小孩與其他野生動物等若誤食就會造成健康風險，因此若在公共場所投藥時，應該要設置警告牌，確保所有投藥點都有明顯標示。

化學署強調，滅鼠策略不應單一倚賴藥劑投放，應該要有多元措施，也建議北市府應該制定更嚴謹的投放規範與環境衛生管理措施，至於中央是否會和北市府一起聯合處理鼠患，蔡孟裕表示還在考量規劃中。

蔡孟裕坦言這應是台北市首次這麼嚴重與大規模的鼠患，有部分專家推測可能跟都更有關，導致過去藏在老屋的老鼠流竄到街頭，但詳細原因還要進一步委託專家學者研究。

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