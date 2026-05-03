八旬老翁舉牌抗議被雙警壓制 中正一分局「認錯」派員致歉

警方到場向王姓老翁釐清事發經過。（記者王冠仁攝）

85歲王姓老翁聘請洪姓律師打官司，未料疑因官司不順利，王轉而認為洪「辦事不力」，多次跑到其律師事務所外「舉牌抗議」，洪不堪其擾，只好報警，並表明對王提告；由於洪提告，員警請王回派出所，但王堅決不從，員警竟當場將王壓制逮捕。對此，北市警中正一分局在今天表示，同仁逮捕王沒有違法，但執法方式違反比例原則，將對張姓、林姓員警從重記申誡2次懲處。

據了解，中正一分局今天也派員，前往王的住家向王致歉，但王對於此事不願多談，只說將請律師來處理。

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北市警中正一分局在4月27日接獲報案，報案人聲稱有人在台北市館前路一處大樓外滋事，需要警方到場協助。

張姓、林姓員警到場釐清來龍去脈，得知先前王姓老翁聘請洪姓律師幫忙打官司，但疑因官司結果不如意，王將矛頭指向洪，多次拿著自製看板前往其律師事務所外抗議；洪對此不堪其擾，認為王嚴重影響其名譽及涉嫌散布其個資。

洪所屬的律師事務所在該大樓9樓，王找來一張塑膠椅，坐在大樓1樓出入口；王拿著看板，看板上寫出洪全名，還指控洪處理案件不當、巧立名目收費、要求洪退還部分款項反被提告恐嚇取財但獲不起訴等。

據悉，洪姓律師見到員警出現後，上前告訴員警要對王提告加重誹謗，還說王是現行犯。員警聽聞後，上前要求王返回派出所製作筆錄；王不從、堅決不配合，員警不知何故，居然當場將王壓制逮捕再帶回派出所。

對此，中正一分局表示，員警執勤語氣尚無不妥，但執行逮捕以強制力上銬確實違反「警察人員使用警銬規範」所列比例原則，將深切檢討；為確保執法過程符合法治精神並兼顧當事人權益，持續強化「妥適使用警銬」與「遵守比例原則」之教育訓練，要求員警在維護社會治安的同時，必須嚴守程序正義及恪遵比例原則。

警界指出，雖然依法規現行犯可逮捕，但警方執法時會視情況來決定是否要使用強制力。以這起案件來說，王已高齡85歲，他雖然不配合警方回派出所，但並沒有推擠、攻擊員警，再加上他涉及誹謗罪屬告訴乃論，現場也沒危害或急迫狀況，員警將其壓制逮捕，恐怕不符合執法比例原則。

警方查扣王姓老翁的抗議看板。（記者王冠仁翻攝）

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