    首頁　>　生活

    新北文旦柚正當時 9/20、21八里展售會推優惠與闖關活動

    新北市文旦柚果品評鑑結果出爐，農業局指出，20、21日也將舉行展售會。（新北市農業局提供）

    2025/09/17 14:10

    〔記者黃子暘／新北報導〕中秋佳節前後，許多民眾會選購文旦柚，新北市府農業局長諶錫輝表示，市府輔導新北市農會舉辦新北市文旦柚果品評鑑，由農友張瀚文奪下特等獎及「甜柚王」2獎；此外，文旦柚展售會將於9月20日、21日在八里永續環境教育中心前廣場登場，現場也將販售新北在地農產品，推出優惠與闖關活動，完成活動即可獲得獎品，邀請大家前來品嚐。

    農會理事長林讚枝指出，今年共有9區、31位農友參與評鑑，評審透過果型大小、肉質風味、外觀色澤、糖度及種子數等5個項目評定，新北文旦柚品質表現亮眼，果肉Q彈細緻、果香濃郁，風味更勝以往。

    張瀚文表示，很開心獲得評鑑肯定，這是對他整年辛勤管理最好的回報，他會持續用心照顧果樹，希望持續帶給大家品新北文旦柚。

    諶錫輝指出，今年的文旦柚產地展售會現場推出廣受歡迎的「雙倍券」活動（100元換200元），並規劃趣味闖關體驗，包括食農闖關、釣文旦、文旦疊疊樂等，完成闖關即可獲得園遊券50元或文旦1顆；現場也有新北在地蜂蜜、甘藷、筍、茶與各式蔬果可以採購。

    農業局補充，市府持續協助在地小農建立品牌並拓展電商通路，八里區所有農產品皆通過農藥殘留檢驗合格，品質有保障，歡迎消費者至「小農電舖直銷站」或八里區農會門市選購八里文旦柚，也可電洽八里區農會供銷部洽詢。

