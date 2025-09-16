任教35年是孩子心中的暖陽 雲林土商謝秀珍獲教育最高榮譽

土庫商工老師謝秀珍教師35年是孩子心中暖陽。（記者黃淑莉攝）

2025/09/16 08:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣土庫商工老師謝秀珍獲教育部杏壇芬芳獎，全校師生一致肯定實至名歸，學生說，老師總是默默關心大家，看到學生有困難她會以很「自然」方式給予資助，像陽光般讓學生感到溫暖及方向。

今年60歲，謝秀珍畢業即擔任老師，在嘉義一所私立高職任教8年，35年前到土庫商工服務，曾擔任科主任、組長等職務，謝秀珍表示，她教會計等商業專業科目，都是冰冷的數字，所以在課堂上她善用生活化實例讓學習變有趣。

請繼續往下閱讀...

土庫商工校長吳星宏指出，除了上課用心，遇有技藝競賽秀珍老師也常利用課後的時間陪伴學生練習，她的學生在各項比賽及學科測驗表現都很優秀。

吳星宏表示，秀珍老師是用生命影響生命，許多學生因為遇見她，人生有了轉變，找到溫暖及方向，經常看到許多畢業校友回到學校探望她，甚至還有人節慶前返鄉，趁著她還在學校先來看找她聊天分享工作點滴。

許多老師都認為，現在學生不好教，謝秀珍卻覺得孩子想法很多、很好強，與他們溝通要有方法，有的學生雖家庭狀況不佳，卻沒有向困境低頭、很上進，考量這個年紀孩子好面子及好強，她會以迂迴或透過旁人方式給予資助。

謝秀珍指出，看到孩子從迷惘找到方向，遇到困境沒有放棄且樂觀面對，學生就業、結婚及生子都會回來與她分享，她從年輕像學生的姐姐，到現在像媽媽，就是從事教職工作最快樂的成就，未來會繼續堅守教育崗位，陪伴更多孩子找到屬於自己的道路。

土庫商工老師謝秀珍獲2025杏壇芬芳獎肯定。（土庫商工提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法