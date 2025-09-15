為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北衝浪滑板公開賽10/18金山開戰 即起開放報名

    「2025新北市衝浪滑板公開賽」將於金山海灘登場。（圖由教育局提供）

    2025/09/15 10:14

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局主辦的「2025新北市衝浪滑板公開賽」邁入第4屆，今年將於10月18日於金山海灘開賽，此次活動結合教育特色、極限運動、在地文化與觀光旅遊，打造專屬新北的品牌，賽事設有U18男子組、U18女子組及U12組3大組別，即日起至10月4日開放Beclass線上報名

    教育局指出，衝浪滑板兼具趣味與挑戰，不僅能鍛鍊核心肌群，也能提升平衡感與協調性，是強身健體的最佳選擇。這屆賽事設有U18男子組、U18女子組及U12組3大組別，邀請具國際衝浪協會（ISA）裁判證照的專業評審，依「速度、創新、銜接、技巧」4大面向評分，賽制全面比照國際標準，確保公平公正。

    除了專業競技，賽事更融入海洋教育、特色產業與青年潮流文化，不僅為青少年提供展現自我的舞台，也帶動金山觀光發展，推升新北成為國際矚目的運動城市。未來市府將持續鼓勵各校成立衝浪滑板社團，善用園區設施培訓，並推動產學合作，讓衝浪滑板成為培育專業運動人才的重要管道。

    教育局表示，比賽即日起開放線上報名至10月4日截止。各地選手已蓄勢待發，粉絲可透過「新北市衝浪滑板公開賽」及「新北學Bar」臉書粉絲專頁追蹤最新消息並分享，號召更多民眾認識衝浪與滑板運動。

