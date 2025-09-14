為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    清大環文系與日本早稻田大學合作 分享濕地治理、社區參與

    清大環文系與日本早稻田大學合作，分享濕地治理、社區參與。（清大提供）

    清大環文系與日本早稻田大學合作，分享濕地治理、社區參與。（清大提供）

    2025/09/14 07:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2025年大學社會責任博覽會於本月舉行，吸引全台逾百所大專院校單位參展，清華大學環境與文化資源學系以「自然為本韌性社區」為主題的展出，團隊更與日本早稻田大學合作，分享濕地治理、社區參與與跨域治理經驗。

    清大表示，該計畫透過濕地修復、藍碳治理、河川治理與社區共治等策略，不僅在生態面上恢復自然功能，更在社會層面促進居民參與與地方認同，實現環境永續與社會共融的雙重目標。

    計畫主持人、教授鄭國泰指出，自然為本韌性社區並非單純的環境保育計畫，而是一個整合生態科學、永續科學、文化資源與治理機制的跨域行動。

    博覽會現場，清大環文系以互動展區、影音紀錄、學生田野筆記與地方案例展示 呈現計畫成果。從舊港島社區共治與生態復育，展示以居民共識會議為基礎的資源盤點與生態修復方案，並且融入傳統文化與地方知識，展現社區居民如何從旁觀者轉變為治理參與者。

    此外，針對新竹頭前溪治理，呈現多元治理機制如何在地方實踐，與地方政府、NGO與居民共同建立守護平台，獲得與會者關注。另有生態教育整合學生與在地國小合作，帶領學童進行永續發展教育實踐，透過遊戲化設計讓孩子理解氣候變遷與自然生態的關聯。

    清大環文系推動「自然為本韌性社區」計畫，聚焦台灣在地議題，也拓展至國際舞台。團隊與日本早稻田大學合作，分享濕地治理、社區參與與跨域治理經驗，並播放交流紀錄片，呈現學生與社區代表對話，展現在地知識應用於濕地治理的實例。

