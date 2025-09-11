為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南布里斯本雙城交流 聚焦經貿、教育與體育合作

    蘭德斯議長（左）與黃偉哲市長暢聊兩市交流願景。（圖由市府提供）

    蘭德斯議長（左）與黃偉哲市長暢聊兩市交流願景。（圖由市府提供）

    2025/09/11 11:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲日前率團出訪澳洲，拜會昆士蘭州首府布里斯本市政廳，受到市議會議長蘭德斯（Sandy Landers）、副議長黃文毅（Steven Huang）等官員熱情接待。雙方就城市治理、學生交換、體育運動交流等議題交換意見，期盼此行成為台南與布里斯本合作與友誼的新起點。

    蘭德斯表示，布里斯本素有「陽光之城」美譽，也是澳洲最宜居的城市，正值「布里斯本節」與「九月春天」慶典，城市洋溢節慶氛圍，歡迎台南訪團體驗。黃文毅指出，兩市在觀光與防災治理上有許多共通點，未來可在災害監控合作上深化交流。

    黃偉哲表示，首次到訪澳洲，當地紅酒與牛肉在台灣深受喜愛，而台南作為台灣重要農漁產地，盛產芒果、鳳梨與虱目魚，參加「2025雪梨食品展」推廣優質農漁產品，希望協助台南業者拓展澳洲市場。

    黃偉哲也介紹台南是台灣首座城市，2024年歡慶「台南400」，同時擁有高科技與半導體產業聚落，與布里斯本的多元國際化特質相契合。期待未來雙方能在科技創新、教育交流與體育賽事等領域深化合作，創造更多互惠機會。

    市府表示，布里斯本是澳洲第三大都會區，人口約260萬，港口為亞太重要貿易門戶，並積極推動智慧城市與創新產業。市長黃偉哲於9月5日率團訪問布里斯本，為兩市交流搭起橋梁，展現城市外交新動能。

    台南市長黃偉哲（右3）致贈噴印澳洲國旗蘭花給蘭德斯議長（左2）。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右3）致贈噴印澳洲國旗蘭花給蘭德斯議長（左2）。（圖由台南市府提供）

