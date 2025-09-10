為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    核三廠居民疏散演練 首度模擬恆春機場淹水另設備用防護站

    模擬核三廠發生事故時，恆春機場因故無法提供作為防護站時，而設置備用防護站，提供衛生局、民政處、輻射監測中心、國軍、交旅處等單位，進駐執行醫療站設置等作業。（記者黃宜靜攝）

    模擬核三廠發生事故時，恆春機場因故無法提供作為防護站時，而設置備用防護站，提供衛生局、民政處、輻射監測中心、國軍、交旅處等單位，進駐執行醫療站設置等作業。（記者黃宜靜攝）

    2025/09/10 14:43

    〔記者黃宜靜／屏東報導〕台電核三廠昨（9）日起至11日進行114年核安31號演習，首日演練於核三廠內進行，第二天上午則進行民眾疏散演練；此次演習首次模擬「備用防護站開設演練」，模擬恆春機場因故無法作為防護站，因而在店家停車場設置備用防護站，以提供衛生局、輻射檢測中心、國軍等單位，執行醫療站設置、人員與車輛偵檢除污等作業，展現防災韌性。

    屏東縣縣長周春米表示，此次演練因核三廠進入除役過渡階段，因此模擬可能面臨到的複合災害的情境，從天然災害外電中斷到全面緊急事故，結合弱勢族群疏散、學校核安教育、孤島物資運補、防護站開設、民眾疏散與收容安置及遊客勸離等多元面向，展現出專業應變，精準分工合作，展現防災韌性。

    核安會表示，因規劃的防護站「恆春機場」是在淹水潛勢區中，一旦事故發生時機場出現淹水災情，就無法使用，因此屏東縣政府在去（113）年檢討修正其核子事故區域民眾防護應變計畫時，增加規劃「備用防護站」，並選定在大光里民眾疏散的必經之路上，台26線上的餐廳旁開設。

    此次首次模擬核三廠發生事故時，恆春機場因故無法提供作為防護站時，而設置備用防護站，提供衛生局、民政處、輻射監測中心、國軍、交旅處等單位，進駐執行醫療站設置、登記編管、人員與車輛偵檢除污、疏散撤離專車調度等作業。

    「防災沒有終點，只有持續的精進。」周春米說，該次演練後屏東縣會持續精進演練成果，並強化跨機關合作，將實際經驗轉化為行動，落實在社區、政策當中，強化防災韌性，打造更安全、更安心的家園。

    台電核三廠昨（9）日起至11日進行114年核安31號演習，首日演練於核三廠內進行，第二天上午則進行民眾疏散演練。（記者黃宜靜攝）

    台電核三廠昨（9）日起至11日進行114年核安31號演習，首日演練於核三廠內進行，第二天上午則進行民眾疏散演練。（記者黃宜靜攝）

    此次核三廠核安演習首次模擬「備用防護站開設演練」，模擬恆春機場因故無法作為防護站，因而在店家停車場設置備用防護站。（記者黃宜靜攝）

    此次核三廠核安演習首次模擬「備用防護站開設演練」，模擬恆春機場因故無法作為防護站，因而在店家停車場設置備用防護站。（記者黃宜靜攝）

    此次演練因核三廠進入除役過渡階段，因此模擬可能面臨到的複合災害的情境，從天災、外電中斷到全面緊急事故，結合弱勢族群疏散等，展現防災韌性。（記者黃宜靜攝）

    此次演練因核三廠進入除役過渡階段，因此模擬可能面臨到的複合災害的情境，從天災、外電中斷到全面緊急事故，結合弱勢族群疏散等，展現防災韌性。（記者黃宜靜攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播