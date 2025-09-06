2025竹塹中元城隍祭「遶境賑孤」 信眾設香案迎城隍爺

竹塹中元城隍祭中最重要的遶境賑孤活動登場，並在祈福後展開遶境。（記者洪美秀攝）

2025/09/06 16:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2025竹塹中元城隍祭遶境賑孤今天下午，由新竹都城隍廟恭請都城隍公爺啟駕，巡視城境、驅邪避煞、庇佑安民。代理市長邱臣遠與新竹都城隍廟管理人鄭來聖扶轎同行，遶境沿途信眾虔誠設香案迎駕，街巷人潮鼎沸，隊伍綿延數公里，各地宮廟也都前來參與遶境，更有中國來的宮廟也參與遶境活動，整個新竹市區有各地來的陣頭與宮廟參與遶境，市區鑼鼓聲及鞭炮聲不斷，是竹塹中元城隍祭最重要的民俗祭典。

新竹市的竹塹中元城隍祭是重要的傳統民俗祭典活動，也是市定民俗無形文化資產，新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，「遶境賑孤」不僅是儀式，更承載「尊重、慈悲、分享」的精神，提醒世人關懷弱勢、行善積德。透過城隍爺巡視街區，象徵護佑城市安泰，賑濟孤魂則表達對眾生的普度慈悲，讓傳統信仰在現代社會中持續發揮正面力量。

今天的城隍遶境賑孤，沿途也有不少信眾設香案接駕，且不少公司行號也設奉茶呷涼的茶水站，提供參加遶境陣頭及民眾飲用，在竹蓮寺等廟前也有各地陣頭的表演，還有中國來的宮廟表演英歌舞，民政處表示，隨著遶境賑孤是城隍中元祭典的最重要的活動，接下來還有13日（農曆7月22日）的「外庄遶境」，將與城隍爺一同走訪鄉里，也邀市民來參與感受傳統祭典文化。

市府祭拜祈福後扶轎展開遶境活動。（記者洪美秀攝）

城隍公爺啟駕遶境賜福，沿途許多信眾設香案迎城隍爺。（記者洪美秀攝）

各地陣頭參與遶境，且有中國來的宮廟表演英歌舞。（記者洪美秀攝）

