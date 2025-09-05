國光客運退出南高屏路線 資深站長：錯誤政策與人為導致

國光客運退出南高屏，國光客運嘉義站長沉痛貼文源頭是錯誤政策。（截取自謝連仲臉書）

2025/09/05 14:20

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國光客運申請退出台北到高雄等8條中長途國道路線，台南、高雄、屏東路線也都受影響。國光客運嘉義站資深站長謝連仲感慨分析，Covid-19疫情期間，一些高層不務正業，未能採取有效策略因應，「日混一日」，公司2、30億元虧損，源頭就是錯誤政策與人為導致。

謝連仲在臉書分析，國光客運本月起退出南高屏路線，很不捨，他表示，自公路局至台汽客運公司，國光客運曾扮演全國主要客運運輸龍頭；2001年民營化後頭幾年，營運績效創佳績，員工年年分紅利，當時由員工投資每股30萬元很快就回本，也因公司年收入很可觀，高層就有另類的經營策略，「便生了幾個兒子慢慢的吸乾母親的血」，將原本每月原有的盈餘變成為負數，每車公里營運成本也創下全國業界之冠。

請繼續往下閱讀...

謝連仲提到，疫情期間政府針對國道客運業者提出補貼政策，幾位管理高層不務正業，未能積極採取有效因應策略，鬆懈的自由自在、日混一日，當時能力好、向心力強的幹部，因經營理念不同被逼出走，業績持續提升不起，每月更嚴重虧損，最後管理高層無臉面對大老闆們，只好離開。

謝連仲表示，近年旅客被台鐵、高鐵吸走，像統聯發現國道客運業績下滑，積極爭取各縣市省道、市區公車等路線，如今台鐵票價漲價，國道客運仍有價格優勢，希望公司因應轉型、設法走出困境。

嘉義市先期交通轉運中心早期國道客運盛況。（截取謝連仲臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法