09/05 各報重點新聞一覽

什麼是不動產放款限制？

2025/09/05 06:53

自由時報

解決房貸荒 新青安不占放款限額 卓揆︰自住首購也應優先滿足

為解決房貸荒，行政院院會昨拍板，自九月一日起，新青安貸款不占用「銀行法」第七十二條之二的限額。行政院長卓榮泰表示，青年購買自住房屋，即便非屬新青安貸款，只要符合自住、首購條件，或自住房屋一屋換一屋的貸款申請，也應優先滿足。

檢方：柯「實體違法」圖利京華城 涉圖利、收賄重罪嫌疑重大 建請續押

台北地院審理京華城容積等弊案，昨提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，進行延押訊問，檢察官認為柯將已定案的京華城樓地板陳情案轉研議，「實體違法」圖利京華城，其隨身硬碟「工作簿」檔案內容經多位證人作證，證明都是柯收受的金錢數額，涉圖利、收賄重罪嫌疑重大，建請續押禁見柯文哲；合議庭訊後表示將視本月審理進度適時裁定，柯、應還押看守所。

鵬園院區標案機密外洩 中科院資通所 林姓技術師拘提收押

中山科學研究院被爆出內部人員持洩漏「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料，中科院院內安全系統發現資料複印異常，緊急移送憲兵指揮部並報請檢方偵辦；桃園地檢署二日晚間拘提中科院林姓技術師到案，檢察官複訊後，三日深夜聲請羈押禁見，桃園地院昨認為林男曾刪除通訊軟體對話紀錄，有滅證事實，裁定羈押禁見。

聯合報

看九三閱兵 川普：重建美軍恢復對中俄威懾力

中國大陸國家主席習近平主持九三閱兵，美國總統川普說，他明白中國希望他會看那場閱兵，而他確實有看。美國國防部長赫塞斯三日接受福斯新聞專訪表示，川普已要求五角大廈重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。

回防民生 政院推3青壯利多

大罷免失敗後，賴政府積極回防民生議題，鎖定青壯年選票。行政院會昨拍板三項青壯家庭利多方案，包括今年起將從社宅中釋出一點一萬戶「婚育宅」、勞動部推出育嬰留停照顧彈性化方案，以及銀行辦理新青安貸款時，將排除百分之卅上限約束，緩解青壯年族群購屋申貸的等待時間。

中國時報

救房市 新青安打開房貸活水

大罷免過後，民生重回施政重點。行政院4日拍板「青年優先三重奏」政策。行政院長卓榮泰說，這3項政策包括婚育家庭優先入住社宅、加碼獲得租金補貼，且提供育嬰照顧彈性，同時新青安貸款從9月1日起，不計入銀行放款限制，「開大」貸款水龍頭，解決青年申請不到房貸的問題。賴清德總統在臉書發文表示，盼青年「安心住、安心育、安心買」，在人生重要階段減少一些壓力，有更多支持和陪伴，青年安心，就是國家安心。

賴清德、徐國勇 啟動團結之旅

大罷免失敗嚴重衝擊民進黨，府院黨及立院黨團局部人事改組之後，黨中央迅速展開2026年選舉布局。繼3日中常會成立選舉對策委員會，黨主席賴清德、黨祕書長徐國勇將在6日領軍，啟動22縣市巡迴座談，當天赴基隆、北市，7日再至竹市、桃園。雖然黨中央告訴地方黨部巡迴座談是為「傾聽地方意見」、「團結支持力量」，但黨務人士不諱言「2026年選舉號角已經響起」。

台北地院審理京華城容積等弊案，檢察官認為柯文哲將已定案的京華城樓地板陳情案轉研議，「實體違法」圖利京華城。（記者劉信德攝）

中科院鵬園園區機密標案外洩，桃園地檢署拘提中科院林姓技術員到案，聲請羈押獲准。（記者余瑞仁攝）

