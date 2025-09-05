檢方：柯「實體違法」圖利京華城 涉圖利、收賄重罪嫌疑重大 建請續押

台北地院審理京華城容積等弊案，檢察官認為柯文哲將已定案的京華城樓地板陳情案轉研議，「實體違法」圖利京華城。（記者劉信德攝）

2025/09/05 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，昨提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，進行延押訊問，檢察官認為柯將已定案的京華城樓地板陳情案轉研議，「實體違法」圖利京華城，其隨身硬碟「工作簿」檔案內容經多位證人作證，證明都是柯收受的金錢數額，涉圖利、收賄重罪嫌疑重大，建請續押禁見柯文哲；合議庭訊後表示將視本月審理進度適時裁定，柯、應還押看守所。

柯隨身碟檔案 多位證人作證是金錢

台北地檢署主任檢察官林俊廷指出，柯和其律師刻意混淆「程序違法」與「實體違法」，例如董事會依程序通過交易案，決策者仍可能觸犯非常規交易、背信罪，案例比比皆是。本案公務員曾建議依土地分區管理條例處理，以符合通案一致性規定，但京案卻以首例個案辦理，實體圖利京華城。

請繼續往下閱讀...

下便條紙指示早日完工 顯非不知情

林指出，刪除京華城十二萬平方公尺樓地板面積已定案，京華城提行政訴訟，公務員亦於簽呈指出回復樓地板有圖利之虞，柯仍於便當會裁示將陳情案送研議，威京集團隨即以人頭捐二一○萬元至民眾黨，有對價關係；辯詞稱「送研議很正常」是刻意去脈絡化，實為不正常的圖利行為。柯在京華城紙本藍圖上以便條紙指示副市長彭振聲「早日完工」，顯非不知情，市長指示研議，下屬當然努力以合法程序達成，柯對沈的願望照單全收，「市長究竟是柯還是沈？」

至於「工作簿」檔案，林說柯若如實交代，法院也無須傳喚名單上證人，證詞也證明數字是金額、柯是收受者、表單是帳冊，足證柯有收受沈一五○○萬元事實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法