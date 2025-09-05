鵬園院區標案機密外洩 中科院資通所 林姓技術師拘提收押

中科院鵬園園區機密標案外洩，桃園地檢署拘提中科院林姓技術員到案，聲請羈押獲准。（記者余瑞仁攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中山科學研究院被爆出內部人員持洩漏「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料，中科院院內安全系統發現資料複印異常，緊急移送憲兵指揮部並報請檢方偵辦；桃園地檢署二日晚間拘提中科院林姓技術師到案，檢察官複訊後，三日深夜聲請羈押禁見，桃園地院昨認為林男曾刪除通訊軟體對話紀錄，有滅證事實，裁定羈押禁見。

機密文件 被爆向廠商兜售

共犯尚未到案 有勾串之虞

桃園地院指出，林男（卅六歲）雖坦承犯行，但對交付共犯的資料內容、形式、時間、地點、對價等關鍵事項供述不一，有避重就輕之情；且目前扣案的電子設備尚未經數位鑑識還原，共犯仍未到案，加上林曾刪除與共犯的Line對話，確有滅證行為，足認其有勾串共犯之虞，更有滅據事實，羈押必要並禁止接見通信。

立委黃國昌二日於臉書爆料，指中科院內部人員拿著標案機密文件，近期大剌剌地向廠商兜售。中科院回應，院內安全系統日前發現資料複印異常，已移送憲兵指揮部。

桃園地檢署表示，檢方二日接獲新北憲兵隊報請偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，經鎖定中科院資訊通訊研究所林姓技術師涉案，所洩標案資料並未核定為國防機密，當晚拘提林男到案，檢察官認其涉犯刑法非公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌，且有勾串及滅證之虞，前天深夜向法院聲請羈押禁見；桃園地院昨裁定林男羈押禁見。

