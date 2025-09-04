台灣行人地獄再被德媒批「每年死傷比911恐攻多」 交通部回應了

台灣許多縣市「行人地獄」狀況越來越惡化，德國媒體《bne IntelliNews》專文批判台灣的交通惡化狀況，稱「每年死傷人數比911恐怖攻擊還多」。圖為明廉國小小朋友通過班馬線。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣許多縣市「行人地獄」狀況越來越惡化，特別是台中市行人死傷每年都增加，是全台交通狀況最糟糕的城市。德國媒體《bne IntelliNews》專文批判台灣的交通惡化狀況，稱「每年死傷人數比911恐怖攻擊還多」。交通部則表示，確實還有改善空間，改善速度可以再快一點、力道再大一點。

《bne IntelliNews》刊登一篇專文「台灣行人與駕駛共存的致命危機」，內文提到2022年全台發生超過37.5萬起交通事故，造成3000多人死亡、38萬9269人受傷，且問題至今毫無緩解跡象。

文章提到，2022年12月，台中市1名母親與嬰兒在穿越行人穿越道時被左轉公車撞擊身亡，雖然台中的車禍死亡案引來政治人物高調譴責，但對實際駕駛行為幾乎沒有改變，媒體幾天後便將焦點轉移。

內文也提到，外媒以「行人地獄」這句話在國內外引發共鳴，也一度讓政府感到尷尬，但很快便被淡忘，一切恢復原狀，如同往常；車輛駕駛人將交通規則視為「參考指引」，闖紅燈、隨意變換車道不打方向燈、斑馬線前不禮讓行人，「在台灣，對行人來說，每一次出門幾乎都像是一場生死遊戲」。

文章結尾也指出，在改變之前，走上台灣街頭仍是一種現代民主社會不該容忍的高風險行為，「對於外國遊客來說，若想體驗台灣的美好，恐怕也得三思而後行」。

雖然道路交通安全絕大多數責任歸屬是各縣市政府的交通主管機關，但交通部道安司司長吳東凌今天（4日）仍對此回應，數據看來確實有改善的空間，但改變不是一件容易的事情，最近這幾年大家可以體會到，台灣交通安全正在往好的方向來改變，「我們的努力，相信民眾可以感受得到」。

吳東凌也指出，在高齡駕駛改革部分，交通部在監理方面已經初步研擬方案，預計本月中旬會公布。此外，在酒駕、汽機車等事故減少部分都往好的方向走，死傷人數都有下降，但確實改變速度可以再快一點、改變力道及幅度可以再大一點。

