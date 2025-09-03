加強都市防汛能力 新北導入AI雨絲影像辨識判斷雨量

新北市水利局長宋德仁今（3）日在市政會議進行報告，說明水利局的創新防汛作為。（記者黃子暘攝）

2025/09/03 11:06

〔記者黃子暘／新北報導〕極端氣候之下，強、快、集中雨量成為都市防汛難題，新北市水利局長宋德仁今（3）日在市政會議進行報告，他說，為打破傳統防汛方式，水利局整合「全時監測、AI判斷、即時推播」系統，可同時推播29區公所，縮短以往應變時間2小時，明年更將建置首座搭配智慧防汛平台的智慧化抽水站，導入人工智慧（AI）雨絲影像辨識判斷真實雨量，虛擬操作即可啟動抽水站機組進行抽水。

副市長劉和然批示，要持續運用科技加強即時判斷能力、智慧防汛，並與消防局等相關局處密切合作。

宋德仁指出，都市密集開發下，不透水面積增加，道路下管線密集，難建置雨水下水道、抽水站、滯洪池等，而氣候變遷下，常有大量又集中的雨勢考驗，在在都是都市防汛難題，過往淹水通報機制為1999民眾通報積淹水，及各公所以群組傳遞災害訊息；為此，市府導入「智慧防汛平台」，透過全時間測、AI判斷每分鐘6萬筆數據、即時推播，縮短應變時間2小時。

宋德仁說，平台功能近年不斷更新，除66座抽水站可接收推播操作閘門，降雨期間也有8處雨水下水道縱剖面搭配抽水站AI操作，9座透保水校園與平台的下水道水位聯動推播，可藉由遠端操作進行多次排空；去年底，平台開發6處CCTV雨絲辨識，使AI學習、判斷降雨強度，比氣象署提前16分鐘辨識暴雨正在發生，今年底將再新增6處，現佈建607支具積淹水影像辨識功能的CCTV，今年將再增加100支。

宋德仁補充，水利局選擇12處雨水下水道水位敏感變化、流況複雜的地點建置CCTV監控，能在大雨過後檢視排水系統，找出問題熱區並予以解決，明年也將建置首座搭配智慧防汛平台的智慧化抽水站，強化城市防洪韌性。

