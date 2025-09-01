開學首日525公車臨時脫班 台中大雅70學子陷交通大亂

開學首日525公車臨時脫班，致70名大雅學子等不到車。（吳呈賢提供）

2025/09/01 16:36

〔記者歐素美／台中報導〕開學第一天，台中市大雅區往市區的525公車，今天上午6點25分及6點35分兩班公車突然臨時取消，造成70多名學生在站牌苦等不到公車，只能急忙打電話聯繫家人接送，家長氣炸，有人索性騎iBike直奔學校，場面一片混亂，市議員吳呈賢及吳建德痛批公車業者擺爛。

交通局表示，525路9月1日6點25分及6點35分兩班車漏班屬實，已依照合約規定處分客運業者，脫1班5000元，將開罰1萬元，同時並要求客運業者應妥善安排駕駛員人力，確保尖峰時刻班次穩定發車。

請繼續往下閱讀...

吳呈賢表示，525公車是大雅學生前往市區就學的重要路線，學生多半就讀台中一中、台中二中、台中女中及曉明女中等明星學校，幾乎班班客滿。暑假期間即有多名家長反映525路線脫班問題，交通局僅是口頭道歉、要求業者檢討，但從未見到實質改善，如今開學第一天就重演荒謬情況，難怪學生和家長氣炸。

交通局表示，公車業者中鹿客運因一輛公車突然故障，另有一名駕駛請假，車輛及人力調派不過來才造成脫班，將依法開罰，並要求客運業者應妥善安排駕駛員人力，確保尖峰時刻班次穩定發車。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法