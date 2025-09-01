為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開學首日525公車臨時脫班 台中大雅70學子陷交通大亂

    開學首日525公車臨時脫班，致70名大雅學子等不到車。（吳呈賢提供）

    開學首日525公車臨時脫班，致70名大雅學子等不到車。（吳呈賢提供）

    2025/09/01 16:36

    〔記者歐素美／台中報導〕開學第一天，台中市大雅區往市區的525公車，今天上午6點25分及6點35分兩班公車突然臨時取消，造成70多名學生在站牌苦等不到公車，只能急忙打電話聯繫家人接送，家長氣炸，有人索性騎iBike直奔學校，場面一片混亂，市議員吳呈賢及吳建德痛批公車業者擺爛。

    交通局表示，525路9月1日6點25分及6點35分兩班車漏班屬實，已依照合約規定處分客運業者，脫1班5000元，將開罰1萬元，同時並要求客運業者應妥善安排駕駛員人力，確保尖峰時刻班次穩定發車。

    吳呈賢表示，525公車是大雅學生前往市區就學的重要路線，學生多半就讀台中一中、台中二中、台中女中及曉明女中等明星學校，幾乎班班客滿。暑假期間即有多名家長反映525路線脫班問題，交通局僅是口頭道歉、要求業者檢討，但從未見到實質改善，如今開學第一天就重演荒謬情況，難怪學生和家長氣炸。

    交通局表示，公車業者中鹿客運因一輛公車突然故障，另有一名駕駛請假，車輛及人力調派不過來才造成脫班，將依法開罰，並要求客運業者應妥善安排駕駛員人力，確保尖峰時刻班次穩定發車。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播