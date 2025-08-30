台東寶桑國小特教巡輔代理教師 今天第30招仍無人報名

台東縣寶桑國甄選巡輔班代理教師，今天週末加班辦第30招，仍無人上門報名。（記者黃明堂攝）

2025/08/30 12:58

〔記者黃明堂／台東報導〕後天就要開學了，台東縣寶桑國小114學年度特教巡迴輔導班代理教師今天進入第30次甄選，報名到上午11點截止，仍空等無人報名。校長李倩鈺說，除準備第31招，教育處也有因應方案，在沒找到人前，會請其他老師支援。

寶桑國小昨天在教育處人事甄選網站貼出巡迴輔導班代理教師1名甄選公告，條件是只要大學畢業就可以報名，獲聘後可以任職到明年7月31日，是代理實缺。報名受理時間至今天上午11點截止，但校方假日加班卻空等待，仍無人上門。同樣的情況也發生在豐田國中，理化代理教師甄選25次都無人報名，鹿野鄉瑞源國中，甄選特教老師24招都無人報名，9月1日續辦第25階段甄選。大武國中代理教師也招了17次都無人報名。

寶桑國小校長李倩鈺說，這個代理缺是巡迴輔導班教師，巡迴地點會到達關山電光國小，從7月開始就招人，都無人報名，因此逐階段下修報名資格，且巡迴地點也減少到只在電光國小一處，但到今天招了30次，仍無人報名。這種情況近年來常發生，且台東很多學校，甚至全國，都有類似招不到代理教師的情況，應該是老師的待遇跟很多行業比起來，不是那麼吃香，而且還要面對家長愈來愈高的壓力，很多年輕人視教學為畏途。

李倩鈺觀察，今年國中小代理教師缺額確實比較多，應該是整個大環境降低了年輕人從事教職意願，而且老師培育來源也跟不上現場需求。雖然寶桑這個缺30招都沒人報名，但為保障孩子受教權，仍寧缺勿濫，未來續招仍會秉持相當的審核標準，不會一有人報名就錄取。

