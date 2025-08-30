為何會有代理教師荒？ 一文看懂「招嘸人」現象

代理教師荒的現象引起各界關注。圖為桃園學校上課情形。示意圖。（教育局提供）

2025/08/30 12:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕教育部指出，全國3303所公立中小學缺少的代理教師名額，從8月25日的1429名降至412名，目前正尋求退休教師協助，雖然狀況已有緩解，但代理教師荒的現象引起各界關注，許多學校之所以N招都「招嘸人」都有其背後因素存在。

代理教師工作負擔大

在臉書各教師社團可以看到，代理教師的薪資與工作壓力不成正比，大學或研究所畢業的無教師證代理教師，月薪大概是新台幣4至5萬元不等，但付出的心力、時間和責任根本無法用這點薪水來衡量。

網友指出，代理教師早上、晚上和假日都需要挪出時間來回覆家長的Line訊息，教小學的還要盯著學生好好洗手、吃飯，行政工作更是堆到天花板，上下學期間還要花費額外時間在路口站導護。

有1名在偏鄉小學擔任代理教師的網友透露，她應徵的是英語科任兼教學組長的職缺，面試時她有特別問校長、主任有哪些行政工作，對方回覆主要是看公文和辦英語活動，不過主任都會協助她上手。

網友當下心想這正是自己想要的，沒想到等到她入職後，不用說備課了甚至連英文課本都沒時間翻閱，各種公文、寫簽呈、交辦事項、活動舉辦等行政工作多到將她淹沒。

有其他網友整理出「代理教師4不去」，分別是當導師不去、兼行政不去、要報名費不去、加班無加班費不去，但代理教師圈內人士認為這種職缺根本找不到，而且教師基本上很難領到加班費。

代理教師的法律風險

代理教師還存在一項嚴重問題，亦即缺乏管教權，在不能打罵之下根本沒有手段來管教學生，就算被學生毆打也不能還手，否則自己反倒會吃上官司。

有網友統整法院判決書關鍵字的搜尋結果，包括體罰、不當管教、教學不力、霸凌、性平，以及學校聘用方面的解聘、停聘、不續聘等情況，一共有將近2萬5000份判決書，這些還不包括由各縣市政府社會局（處）做出的裁罰。

代理教師與正式教師的恩怨情仇

有個曾經是代理老師、目前已當上正式老師的網友透露，自己校內有個很資深的正式老師，班級經營不是很好，卻經常要求代理老師幫忙處理，讓他不禁感嘆這幾年之所以那麼缺代理老師，可能和這有部分關係，畢竟在正式教師的欺壓之下，或許有不少想來學校教書的人被澆熄理想。

另外，代理教師聘任辦法草案於今年3月出爐，明訂代理教師從8月起將可比照專任依照年資敘薪，有消息傳出這讓部分正式教師感到不滿，因為這批人對代理教師存在優越感，認為自己身為正式老師怎麼可以和對方混為一談，如此情況無疑展示出代理教師可能存在被歧視的困境。

代理教師荒問題難以解決

至於代理教師荒的問題要如何解決，有代理教師界人士指出，首先是無特殊理由不得要求代理教師負責行政，並且針對家長濫訴情形以妨害名譽反制，同時調整薪資福利內容，增加應聘的誘因。

不過，有專業人士透露，若薪水4.5萬的國中教師每人加薪1.5萬，在月薪6萬之下看起來有不錯的吸引力，但整體計算下來全國每年都要額外支付91億，對老師來說當然是好事，但很難說服其他人，因此所謂的改革方案不是嘴上說說就好，若實際計算就會發現很難辦到。

