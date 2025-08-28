騎樓變車庫！高市有車家庭逾4成無停車位 居六都之冠

高雄市有車家庭逾4成沒有停車位，比例六都最高。（記者侯承旭攝）

2025/08/28 09:17

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據行政院主計處調查，高雄市有車家庭中，竟有逾4成無停車位，均停放於騎樓或占用路邊的土地，比例居六都之冠。

行政院主計總處日前公布去年度台灣家庭收支調查，全台灣有60.64%家庭擁有汽車，高雄市家庭擁有汽車的比例為57.43%，高於全國平均值，台北市與新北市因公共運輸便利，擁有汽車的家庭比例均低於50%。

進一步分析，全台灣有車家庭中，49.98%家庭擁有停車位、16.87%是租借停車位，無停車位的比例為33.15%。高雄市有車家庭中，擁有停車位比例為42.58%、租借停車位比例為16.36%，無停車位的比例高達41.06%。高雄市有車家庭無停車位的比例不僅高於全國平均值，也是六都最高，台北市有車家庭僅29.31%無停車位，是六都最低。

根據主計總處定義，利用自家騎樓停車或占用路邊土地停車者視同無停車位；亦即高雄市有車家庭，逾4成把汽車停放在自家騎樓，或是占用路邊土地停車，而非合法停車位。

左營區楊小姐說，難怪高雄市騎樓寸步難行，幾乎都被自家汽車占用，甚至把車牌「掛口罩」遮蔽，以免被檢舉，盼市府要正視這個問題早日落實騎樓淨空。

