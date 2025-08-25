為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「芝麻碰芋頭」夯 台南善農將推雙色霜淇淋

    善化區農會的芝麻霜淇淋與芋頭霜淇淋，都很受歡迎，決定2種口味直接結合，推出雙色霜淇淋。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會的芝麻霜淇淋與芋頭霜淇淋，都很受歡迎，決定2種口味直接結合，推出雙色霜淇淋。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/25 17:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化區農會的系列冰品遠近馳名，「楊柳」颱風之後持續高溫、炎熱，買氣增加近4成，尤其取材在地特色所生產的芝麻霜淇淋與芋頭冰霜淇淋，深受歡迎，常有民眾各買1杯，但以上、下層混搭，「芝麻碰芋頭」，一次品嘗，總幹事楊耿榮表示，正研發將2種口味結合，直接推出雙色霜淇淋，吃得更過癮。

    楊耿榮提到，之前與嘉義番路鄉農會合作的芝麻柿果子冰淇淋，迴響熱烈，因此依照市場反饋，再度進行新口味的開發，芝麻芋頭雙色霜淇淋預計11月上旬推出，將成為胡麻節產業文化活動的宣傳亮點之一，美味行銷地方特色。

    楊耿榮說，大家會以為芋頭霜淇淋的原料來自高雄甲仙，其實由善化農民所栽種，進行收購，風味毫不遜色，真材實料製作，沒有任何化學添加，從產品熱銷的程度，可見一班，芝麻更是在地重要特色，品質無庸置疑，值得推薦。

    善化區農會秘書劉艷娟指出，自家生產的冰品相當多樣，冰棒就有12種口味，包含紅豆、花生、鳳梨、牛奶、米糕、芋頭、芒果、芝麻、雪糕，加上烏梅、蛋黃、杏仁等3款鹹冰棒，還有霜淇淋，以及傳統的三文治等，琳瑯滿目，深受消費者喜愛。

    善化區農會有蛋黃、烏梅、杏仁等3款鹹冰棒。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會有蛋黃、烏梅、杏仁等3款鹹冰棒。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會的自製冰品遠近馳名，種類相當多樣。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會的自製冰品遠近馳名，種類相當多樣。（記者吳俊鋒攝）

