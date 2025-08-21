颱風豪雨重創林內坪頂產業道路 農民近一個月無法農作盼解決

林內坪頂村後山的產業道路至今仍坍方嚴重，地方盼核定災後復建工程經費前，能夠設置替代道路。（圖由林賢宗提供）

2025/08/21 15:32

〔記者李文德／雲林報導〕上月受颱風、豪雨影響，林內鄉坪頂村前後山道路坍方嚴重，前山雲61線已搶修完成通行，後山道路則由公所申報災後復建工程中。村長林賢宗表示，現正值麻竹筍採收期，多數農民近一個月無法前往後山工作，期盼解決。雲林縣議員張維崢今（21）日在議會臨時會建議增設替代道路，雲林縣長張麗善允諾協助。

上月風災豪雨影響，林內坪頂村主要聯絡道雲61線路面塌陷及基礎結構受損，經過連日搶修，在本月12日恢復雙向通行。不過坪頂村後山連接湖本村的產業道路，迄今仍是受損嚴重，甚至出現道路坍塌。

縣府交工局表示，根據公所回報資料，坪頂村成功國小後方產業道路山坡滑落坍塌、通往湖本村的產業道路也是出現土石滑落等情形，目前公所已趕緊提出災後復建工程計畫，爭取相關經費搶修。

林賢宗表示，由於後山有將近30、40名農民耕作，公所雖已提報災害復建工程，不過近一個月，多數農民都還無法通行前往農地工作，甚至有的還要繞一大圈花費超過30分鐘車程才到農地，現在正值麻竹筍採收期，希望相關單位能夠先緊急處理。

張維崢在議會臨時會上表示，接獲當地村長陳情，因災後復建計畫的核定可能需要一段時間，因此當地民眾反應是否能夠請相關單位，先在當地設置臨時替代道路，以利民眾通行。

張麗善回應，由於災後復建工程，需要較完整的規劃，但該處是民眾非常重要的一個交通要道，也會絕對全力以赴，會責成交工局盡快規劃執行，甚至也會請林保署等相關單位一同協商。

林內坪頂村後山的產業道路至今仍坍方嚴重，地方盼核定災後復建工程經費前，能夠設置替代道路。（圖由林賢宗提供）

