科研新星！成大學者吳品頡、吳權娟、鍾昇恆奪吳大猷獎

成大光電科學與工程學系副教授吳品頡獲今年「吳大猷先生紀念獎」。（圖由成大提供）

2025/08/21 09:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家科學及技術委員會設立「吳大猷先生紀念獎」，鼓勵青年學者長期投入精實研究。今年國立成功大學共有3位教師獲獎，分別是光電科學與工程學系副教授吳品頡、生物化學暨分子生物學研究所助理教授吳權娟，以及材料科學及工程學系副教授鍾昇恆，展現台灣跨領域科研的深厚實力。

吳品頡專長於超穎介面光學、平面光學元件與量子奈米光子學，曾任教於新加坡南洋理工大學及美國加州理工學院博士後研究員。自2019年起獲教育部玉山青年學者計畫支持，並接連獲徐有庠科技論文獎、台灣物理學會傑出年輕學者獎等肯定，連續四年入選全球前2%頂尖科學家。

吳權娟專注結構與分子生物學，博士後期間於美國沙克研究所與中研院探討粒線體基因組維持機制。2020年返台後，她組建研究團隊，聚焦蛋白質與核酸交互作用，並在科技部哥倫布計畫支持下，已於《Nucleic Acids Research》發表多篇論文，為粒線體研究貢獻新見解。

鍾昇恆研究鋰硫電池、固態電解質與燃料電池，成果豐碩。2021年成功開發高能量密度鋰硫電池，並推進固態電池與低鋰量電池技術突破。目前已發表近百篇國際期刊論文與多項專利，學術引用超過1.5萬次，於全球鋰硫電池研究領域，躋身國際頂尖學者行列。

成大表示，「吳大猷先生紀念獎」每年原則上遴選45名獲獎人，並頒發獎牌與60萬元獎金。此次成大三位學者獲獎，不僅肯定其卓越研究成果，更凸顯成大在光電、生命科學與能源材料等領域的國際競爭力。

成大生物化學暨分子生物學研究所助理教授吳權娟獲今年「吳大猷先生紀念獎」。（圖由成大提供）

成大材料科學及工程學系（所）副教授鍾昇恆獲今年「吳大猷先生紀念獎」。（圖由成大提供）

