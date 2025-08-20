為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    核三重啟公投在即 雄中校長莊福泰：核能不是再生能源

    高雄中學校長莊福泰今（20）日在臉書發文針對再生能源與核能、台電虧損主因提出個人看法，其中更點出「核能不是再生能源」。（資料照）

    高雄中學校長莊福泰今（20）日在臉書發文針對再生能源與核能、台電虧損主因提出個人看法，其中更點出「核能不是再生能源」。（資料照）

    2025/08/20 16:13

    〔記者許麗娟／高雄報導〕核三重啟公投將於本週六23日進行投票，近期網路上不少對於使用核能與否的議論，高雄中學校長莊福泰今（20）日在臉書發文針對再生能源與核能、台電虧損主因提出個人看法，其中更點出「核能不是再生能源」。

    莊福泰指出，最近很多政治人物傳播的訊息都有嚴重的錯誤，尤其有關再生能源與核能。根據RE100全球倡議，鼓勵及支持企業承諾在2050年之前實現營運所用電力100%來自再生能源，加入RE100的企業必須提出再生能源使用的具體目標和時間表，並每年向氣候組織與碳揭露計畫CDP提交進度報告，確保資訊公開透明。

    這樣的企業出產的產品就會被列為優先採購的項目，而台灣的台積電正是RE100的模範生，台積電採購了台灣很大部分的再生能源發電，但核能不是再生能源。

    莊福泰也提及，很多人傳播（還包含很多的政治人物，當政治人物說謊或是引用不實資訊就是敗壞台灣教育的主因之一，因為學生也開始學習），台電以很高價格收購太陽光電是導致台電虧損的主因。

    莊福泰說，台電虧損的主因因素應該很多，收購價格最早訂定是從2010年開始，當時是馬英九總統，每度躉購費率是12.9722至11.119元，然後就逐年降低，2020年是5.7132至3.9383元，看太陽能光電發電的類型來決定價格，並附上2025年的躉購費率圖表，第2期為5.6279至3.5037元。

    太陽能光電2025年的躉購費率表。（擷取自莊福泰臉書）

    太陽能光電2025年的躉購費率表。（擷取自莊福泰臉書）

