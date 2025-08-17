08/17各報重點新聞一覽

國民黨昨晚在台中市豐原區為江啟臣舉行造勢大會，藍營大咖站台，呼籲支持者相挺。（記者歐素美攝）

2025/08/17 07:13

自由時報

823罷免 朝野掃街衝刺

八二三登場的國民黨七立委罷免案進入最後倒數，同日還有核三重啟公投，朝野把握黃金週末衝刺。民進黨昨啟動「七區齊步走，罷免投同意」徒步掃街，在七罷免區多線齊發、分進合擊，各地黨公職與罷免團體同行，號召民眾守護台灣民主與國家安全。國民黨昨晚也在台中市、南投縣與新竹縣舉辦大型造勢晚會，藍營大咖站台接棒宣講，呼籲支持者相挺，守住七席立委。

川普：在我任內 習近平說不攻台 他回答習「很感謝這樣的承諾」

美國總統川普十五日表示，中國國家主席習近平告訴過他，在他總統任內，不會入侵台灣，他也相信，他任內不會發生這種事情。

前軍情局長：159件諜案 軍人佔6成 加重共諜刑責 叛國不能輕判

軍事情報局前局長劉德良示警，中共對台滲透已無孔不入，他建議除必須強化國安教育提升保防意識外，也應修法加重其刑、重視國安部門工作，另外，司法院應對法官系統強化國安保防教育，避免再出現「重貪腐、輕叛國」判例。

聯合報

俄烏停火 雙普會未達協議…普亭同意美確保烏安全

「雙普會」十五日在美國阿拉斯加州登場，美國總統川普、俄羅斯總統普亭會談兩小時四十五分。川普會後對媒體表示，「我們今天確實取得一些不錯進展，但目前還沒達成真正的協議」。對於普亭喊話，兩人下次在莫斯科見，川普雖未置可否，但表示這有可能發生。

黃金周末藍白集結 籲投「同意重啟核三」

八二三核三延役公投及第二波罷免投票一周後登場，昨天是黃金周末，藍白大咖重兵集結，呼籲「挺核三延役、反惡罷」。國民黨表示，台灣進入「零核電時代」後，能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖，「核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題。」呼籲投下「同意重啟核三」，讓台灣回到穩定能源正軌，守住台灣供電穩定與產業未來。

中國時報

雙普會 欲推俄烏和平協議

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加會晤近3小時，之後召開簡短聯合記者會，但未提及俄烏停火。普丁堅稱，要結束烏克蘭衝突，必須消除其「根源」。川普則在16日改口，表示最好直接推動「和平協議」，並透露已邀烏克蘭總統澤倫斯基於18日赴白宮，希望下一步能安排與普丁進行三方峰會。

護病比1：13 雙和醫院急診塞爆

雙和醫院急診室員工日前張貼公告「本急診目前護病比1：13，若不耐久候可以到附近其他急診就醫」，讓急診壅塞問題再度浮上檯面。院方昨透露，該院單周通報滿床次數達22次，乃新北醫學中心壅塞之最。對此，護團直言，護理人力不足，當然沒辦法開這麼多床，呼籲衛福部次長林靜儀不要一天到晚搞政治、大罷免，部長不要講幹話，盡快將三班護病比入法。

俄羅斯總統普廷在停機坪走向川普時，美軍1架B-2轟炸機和4架F-35戰鬥機飛過，展現美軍實力。（法新社）

前軍情局長劉德良示警中共對台滲透已無孔不入，司法院應對法官系統強化國安保防教育，避免再出現「重貪腐、輕叛國」判例。（資料照）

