川普：在我任內 習近平說不攻台 他回答習「很感謝這樣的承諾」

俄羅斯總統普廷在停機坪走向川普時，美軍1架B-2轟炸機和4架F-35戰鬥機飛過，展現美軍實力。（法新社）

2025/08/17 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十五日表示，中國國家主席習近平告訴過他，在他總統任內，不會入侵台灣，他也相信，他任內不會發生這種事情。

雙普會前 美媒播出川普訪問

川普是在接受「福斯新聞」訪問時做出上述表示，訪問內容是在他與俄羅斯總統普廷就烏俄戰爭舉行會談前播出。川普說：「我告訴你們，你知道，習近平主席與台灣之間也有非常相似的情況，但我不相信在我任內這種事會發生。我們拭目以待。」

川普說：「他告訴我：『只要你是總統，我絕不會這麼做。』習近平主席這樣告訴我，我回答：『我很感謝這樣的承諾。』但他也說：『不過我非常有耐心，中國也非常有耐心。』」

川習於六月進行川普第二任期內首次經確認的通話。川普在四月也曾表示習曾致電，但沒有說明確切時間。

中國駐美國大使館十五日回應川普的談話，表示台灣議題是中美關係中「最重要和最敏感的議題」，呼籲美國政府遵守「一個中國原則」和美中三聯合公報，慎重處理台灣相關問題，切實維護中美關係和台海和平穩定。

川普批拜登 將中俄推在一起

雙普會後，在福斯新聞專訪中，被問到是否與習近平討論過烏俄戰爭，川普並未正面回答，而是批評前任總統拜登，把中國和俄羅斯推在一起，並指這兩國本應是「天生的敵人」。至於是否要對購買俄油的中國實施如同對印度般的加徵關稅制裁，他表示因峰會進行順利，目前無需考慮，或許兩三週後再評估。

美國總統川普（右）和俄羅斯總統普廷（左）在阿拉斯加安克拉治舉行美俄元首暌違四年兩個月峰會。（路透）

