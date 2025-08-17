823罷免 朝野掃街衝刺

國民黨昨晚在台中市豐原區為江啟臣舉行造勢大會，藍營大咖站台，呼籲支持者相挺。（記者歐素美攝）

2025/08/17 05:30

〔記者陳政宇、翁聿煌、張軒哲、歐素美、蔡淑媛、劉濱銓／綜合報導〕八二三登場的國民黨七立委罷免案進入最後倒數，同日還有核三重啟公投，朝野把握黃金週末衝刺。民進黨昨啟動「七區齊步走，罷免投同意」徒步掃街，在七罷免區多線齊發、分進合擊，各地黨公職與罷免團體同行，號召民眾守護台灣民主與國家安全。國民黨昨晚也在台中市、南投縣與新竹縣舉辦大型造勢晚會，藍營大咖站台接棒宣講，呼籲支持者相挺，守住七席立委。

民進黨７區齊步走 分進合擊

面臨第二波大罷免投票的國民黨立委，包括台中市江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、南投縣馬文君、游顥，及新北市羅明才、新竹縣林思銘。

民進黨「五一戰隊」立委、中央黨部及各地黨籍公職「七路齊發」，動員深入七個罷區齊步出發，與罷團志工並肩舉牌、發送文宣，全面擴大基層聲量，營造遍地開花的聲勢。前往新北市掃街的立委蘇巧慧說，民進黨與公民團體一起努力，就是要守護台灣安全、守護憲政秩序。

中二罷團晚間也在台中市沙鹿舉行晚會，呼籲民眾讓涉嫌詐領助理費等案的顏寬恒離開立院，全心面對自己的官司。

國民黨辦大型晚會 大咖催票

國民黨昨晚則在台中市豐原區，為江啟臣舉行造勢大會，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及桃園縣長張善政齊聚站台，顏寬恒與楊瓊瓔也到場，呼籲民眾八二三要出來投票、催票及拉票，罷免投不同意，公投投同意。

國民黨主席朱立倫昨天也出席游顥與林思銘的造勢活動，他強調，七二六成功，八二三絕對不能鬆懈，支持者要繼續給民進黨教訓。

中二罷團晚間在台中市沙鹿舉行晚會，呼籲民眾讓涉嫌詐領助理費等案的顏寬恒離開立院。（記者廖耀東攝）

