前軍情局長：159件諜案 軍人佔6成 加重共諜刑責 叛國不能輕判

前軍情局長劉德良示警中共對台滲透已無孔不入，司法院應對法官系統強化國安保防教育，避免再出現「重貪腐、輕叛國」判例。（資料照）

2025/08/17 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕軍事情報局前局長劉德良示警，中共對台滲透已無孔不入，他建議除必須強化國安教育提升保防意識外，也應修法加重其刑、重視國安部門工作，另外，司法院應對法官系統強化國安保防教育，避免再出現「重貪腐、輕叛國」判例。

劉德良在民進黨中國事務部最新「兩岸情勢研析通訊」撰文指出，近期國安局公布一五九件共諜案，現退役軍人佔比高達六成，反映軍中保防雖然積極，但也凸顯其他關鍵機關與產業中可能潛伏更多未被發現的敵情，更值得警惕。

關於共諜潛伏人數，劉表示，早於二○○七年即有國安高層推估，至少五千名共諜滲透台灣，現今無人會認為少於此數字。

法院重貪腐、輕叛國判例

無異鼓勵共諜 傷害國安

在反制層面，劉德良提出四點建議：一是強化軍中、機關與社會三方面的保防教育，提高全民警覺；二是修法加重刑責，避免叛國判決輕於貪腐，他指出，「共諜案相較於貪汙一台洗衣機的量刑判決」，無異於鼓勵貪腐者充當共諜，間接對國安造成重大負擔，司法院應對法官系統強化國安保防教育，避免再出現「重貪腐、輕叛國」的判例。

第三，劉德良指出，社會與媒體應給予國安單位更多支持；第四則是養成良好工作與生活習慣，減少不必要的應酬與涉足不當場合，他強調，共諜看中任何具備「接密條件」人士，即便位階不高，如決策核心圈有許多機要部門的駕駛、文書、助理、幕僚等，本身亦應提高保防警覺核。

