    首頁　>　生活

    馬桶別沖「1物」 日本專家示警：恐讓你花大錢疏通

    標榜「可沖入馬桶」的馬桶清潔濕巾，經常造成馬桶堵塞。示意圖。（資料照）

    2025/08/15 19:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人以為標榜「可沖入馬桶」的馬桶清潔濕巾，可安心丟進馬桶，但日本專家及衛浴大廠TOTO皆提醒，這類產品恐成為馬桶故障的元凶，建議民眾使用後應丟入垃圾桶，而非直接沖掉。

    日本水電維修專家鈴木正秀近日在社群平台X發文指出，自己多次處理因「可沖式」馬桶清潔濕巾造成的堵塞案件，「請不要將其沖入馬桶！這是水管工的請求」。並提醒，即使一時無礙，長期累積仍可能導致管道受阻。

    該則貼文引發網友熱議，不少人驚呼「一直以為可以沖」、「原來這麼危險」、「我家馬桶就是因此堵住，還花錢請人疏通」、「『可以沖走』和『沖走沒問題是不同的事情』」。

    事實上，日本衛浴設備大廠TOTO在官方問答中也明確表示，除了衛生紙以外，任何物品都不建議投入馬桶沖走。即使標榜可沖的清潔紙，其材質與衛生紙不同，分解速度慢，易在管道中累積，增加故障風險。TOTO建議，馬桶應僅用來沖掉衛生紙，並避免一次投入大量紙張。

    有網友補充，其他類似標榜「可沖」的商品如貓砂、濕式衛生紙、廚房紙巾等，也都可能造成堵塞。專家強調，若要避免高額維修費與生活不便，最保險的做法就是「除了衛生紙外，什麼都別沖」。

