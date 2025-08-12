又有颱風！高雄那瑪夏公路脆弱 區長喊出莫拉克風災後「卑微的心聲」

高雄那瑪夏區長孔賢傑指出，台29線往那瑪夏道路，多段自莫拉克風災後判為便道，未做積磚式護岸，使得每逢大雨路必中斷。（記者許麗娟攝）

2025/08/12 12:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕728豪雨導致通往那瑪夏區的台29線數度中斷，如今楊柳颱風逼近，那瑪夏區長孔賢傑今（12）日陪同農民運送百箱芒果至苓雅區公所，他無奈說出里民「卑微的心聲」，對外道路自莫拉克風災後，16年沒有基本的安全維護，希望給予基本的交通安全。

楊柳颱風明天恐侵襲台灣東部和南部，孔賢傑表示，目前主要擔心台29線五里埔至南沙魯之間有許多斷點，更嚴重的是民生大橋只要100毫米的雨量就會被土石掩沒，728豪雨時就被掩沒造成交通中斷，幸好橋樑沒有損壞，目前已可通行。

但孔賢傑說，雖然交通部公路局很努力，但昨天他發現機具不太夠，經反映，已調派10台機具搶挖民生大橋下的土石，希望這次颱風來，橋不要被掩沒，因為這是達卡努瓦里對外唯一的聯絡道路，當地沒有任何替代道路，大橋無法通行的話，會有近1000名族人受困，目前仍在緊急清疏，另他也向市府反映，須貯存足夠1000人的民生物資，若不幸成為孤島，還可維持1個星期。

孔賢傑也提及，颱風又來，居民心情很無奈，期待相關政府機構可以重視那瑪夏的道路安全，自2009年莫拉克風災後，16年來沒有基本的安全維護，例如「積磚式護岸」幾乎都沒有在做了，莫拉克後那瑪夏路段被判為臨時便道，施工方法只是把道路的路基堆起，因此非常脆弱，希望能還給那瑪夏鄉親行的正義，給予基本的交通安全，從去年凱米颱風斷路7天、728豪雨斷路5天，斷的地方都是沒有護岸的地方，「希望政府機關能聽到我們卑微的心聲！」

台29線五里埔往那瑪夏道路，在728豪雨時部分道路損毀。（資料照，公路局提供）

