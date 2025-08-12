為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄那瑪夏西施芒果農損近7成 苓雅區里長聯誼會送暖認購百箱

    苓雅區里長聯誼會與區公所一同發揮跨區之愛，認購百箱那瑪夏區的西施芒果。（記者許麗娟攝）

    苓雅區里長聯誼會與區公所一同發揮跨區之愛，認購百箱那瑪夏區的西施芒果。（記者許麗娟攝）

    2025/08/12 12:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕每年8月至9月初是高市那瑪夏區西施芒果的產季，今年因728豪雨造成農路、聯外道路和果實受損，損失6、7成近800萬元，讓果農苦不堪言，苓雅區里長聯誼會今（12）日發揮「山上山下一條心」精神，認購100箱，並希望拋磚引玉，一起響應、多多購買山區的農特產。

    那瑪夏區長孔賢傑今日與農民一同載運100箱西施芒果下山至苓雅區公所，孔賢傑表示，西施芒果果肉厚實、帶有淡淡的甘蔗香，肉質和水蜜桃一樣細緻，那瑪夏全區種植面積54公頃，年產量約3000箱10台斤裝，因728豪雨那瑪夏地區100條農路損壞，主要聯外道路台29線也因大雨時中斷，加上落果、結果受傷，讓芒果農今年非常辛苦，初估損失6至7成，約有7、800萬元。

    孔賢傑說，由於農損嚴重，加上農民只能靠接駁或人力用背簍將果實揹出來，今年產量只約200多箱，感謝市府和苓雅區公所的幫忙，除了今天認購100箱，明天也會再運送60箱下山。

    苓雅區長鄭美華表示，728豪雨後，感受到原民區的災情相當嚴重，尤其是道路和農特產品，農特產品因有時效性，若不處理損失更大，秉持著陳其邁市長山上山下都是一家人的精神，跨區請苓雅區里長聯誼會用一點心力幫助農民，因為這個1年僅產1季，農民損失就只能指望來年了，也希望大家一起響應購買山上的其他特產，如茶業、咖啡等，一起送愛送暖。

    苓雅區里長聯誼會主席林志田說，這次里長聯誼會認購了80箱會分送給69里的里長，也希望里民若在里辦公室品嘗覺得好吃，也能再多多分享出去。

    西施芒果果肉厚實、帶有淡淡的甘蔗香，肉質也相當細嫩。（記者許麗娟攝）

    西施芒果果肉厚實、帶有淡淡的甘蔗香，肉質也相當細嫩。（記者許麗娟攝）

    苓雅區長鄭美華（前排左2）、那瑪夏區長孔賢傑（前排右2）及苓雅區里長聯誼會主席林志田（右1），共同行銷那瑪夏區產的西施芒果。（記者許麗娟攝）

    苓雅區長鄭美華（前排左2）、那瑪夏區長孔賢傑（前排右2）及苓雅區里長聯誼會主席林志田（右1），共同行銷那瑪夏區產的西施芒果。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播