高雄那瑪夏西施芒果農損近7成 苓雅區里長聯誼會送暖認購百箱

苓雅區里長聯誼會與區公所一同發揮跨區之愛，認購百箱那瑪夏區的西施芒果。（記者許麗娟攝）

2025/08/12 12:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕每年8月至9月初是高市那瑪夏區西施芒果的產季，今年因728豪雨造成農路、聯外道路和果實受損，損失6、7成近800萬元，讓果農苦不堪言，苓雅區里長聯誼會今（12）日發揮「山上山下一條心」精神，認購100箱，並希望拋磚引玉，一起響應、多多購買山區的農特產。

那瑪夏區長孔賢傑今日與農民一同載運100箱西施芒果下山至苓雅區公所，孔賢傑表示，西施芒果果肉厚實、帶有淡淡的甘蔗香，肉質和水蜜桃一樣細緻，那瑪夏全區種植面積54公頃，年產量約3000箱10台斤裝，因728豪雨那瑪夏地區100條農路損壞，主要聯外道路台29線也因大雨時中斷，加上落果、結果受傷，讓芒果農今年非常辛苦，初估損失6至7成，約有7、800萬元。

請繼續往下閱讀...

孔賢傑說，由於農損嚴重，加上農民只能靠接駁或人力用背簍將果實揹出來，今年產量只約200多箱，感謝市府和苓雅區公所的幫忙，除了今天認購100箱，明天也會再運送60箱下山。

苓雅區長鄭美華表示，728豪雨後，感受到原民區的災情相當嚴重，尤其是道路和農特產品，農特產品因有時效性，若不處理損失更大，秉持著陳其邁市長山上山下都是一家人的精神，跨區請苓雅區里長聯誼會用一點心力幫助農民，因為這個1年僅產1季，農民損失就只能指望來年了，也希望大家一起響應購買山上的其他特產，如茶業、咖啡等，一起送愛送暖。

苓雅區里長聯誼會主席林志田說，這次里長聯誼會認購了80箱會分送給69里的里長，也希望里民若在里辦公室品嘗覺得好吃，也能再多多分享出去。

西施芒果果肉厚實、帶有淡淡的甘蔗香，肉質也相當細嫩。（記者許麗娟攝）

苓雅區長鄭美華（前排左2）、那瑪夏區長孔賢傑（前排右2）及苓雅區里長聯誼會主席林志田（右1），共同行銷那瑪夏區產的西施芒果。（記者許麗娟攝）

