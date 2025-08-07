大安港媽祖園區雕像仍空蕩蕩 中市府︰拚明年7月底完工

大安港媽祖文化園區媽祖雕像捐贈單位今年3月架設圍籬申報開工。（記者張軒哲攝）

2025/08/07 07:36

〔記者張軒哲／台中報導〕大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任市長，盼了12年，由台中市興富發文化藝術基金會捐贈一座重達1170公噸的花崗石媽祖雕像，主體高30公尺，去年由台中市長盧秀燕主持媽祖雕像開工祈福儀式，但一年後，民眾發現基座依舊空蕩蕩，台中市府今日指出，正進行鋼構製造作業中，媽祖雕像以明年7月底完工為目標。

台中海洋館歷經3任市長，千呼萬喚開幕在即，同樣地處台中海洋觀光帶的大安港媽祖文化園區處境相同，大安港媽祖文化園區在前市長胡志強任內規劃，編列預算，前市長林佳龍任內完工，最早編列預算包括媽祖雕像及基座，第一階段基座場館完工後，空有基座多年，會館及視廳會議室都處於閒置狀態，館內機電冷氣設備陸續損壞維修，無法委外經營，飽受批評，館內空間平常提供地方社團使用或舉辦展覽，隨著海洋館開幕，遊客期待也可與海洋館串聯成濱海觀光帶。

大安港媽祖高30公尺，加上蓮花基座23.6公尺，總高度53.6公尺，勝過澎湖媽祖48公尺，堪稱全台最高媽祖雕像，去年8月開工時宣稱，預計最快兩年後，迎來媽祖雕像鎮守。

台中市府觀旅局今日表示，大安港媽祖文化園區媽祖雕像相關材料構建在工廠製作，捐贈單位今年3月架設圍籬申報開工，刻正進行鋼構製造作業中，全案以明年7月底完工為目標。

