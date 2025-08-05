中市府實施持手機可搭捷運及公車 遭質疑「一支手機搭其他大眾運輸反而碰壁」

市府推台中Go，但民眾反映中捷綠線只開放一個閘門可刷手機。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/05 08:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市自3月開始實施手機下載台中Go APP就可以搭公車、捷運，民進黨市議員楊典忠指出，有民眾反映，台中Go推動已經4個月，每座台中捷運站只有一個閘門可以刷台中Go QR code，不是每個閘門都可以刷台中Go，變成乘客一下車只能擠在一處刷，而且長途客運、台鐵、YouBike都不能用台中Go APP，便利性不足，反而是「一支手機其他運具反而碰壁」。

交通局表示，已完成市區公車及捷運相關驗票設備的更新，後續也將再研議納入中央權管的大眾運輸工具，如公路客運或台鐵等運具，便利民眾使用手機乘車；中捷公司表示，目前使用乘車碼搭乘台中捷運的旅客約佔整體運量1.2%，現有閘門應可滿足需求。此外，預計明年底前在全線增設32座多元支付閘門。

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議員楊典忠表示，台中Go App有台中公車動態、旅運規劃、捷運轉乘公車等資訊，自市府3月推出市民限定乘車碼以來，截至7月15日會員數共計6萬6110人，市民綁定人數共計4萬6322人，非市民會員達1萬9788人。

他說，以台中Go市民限定乘車碼搭乘公車運量從3月21日至5月31日共計6萬3774人次，平均一天885人次，使用率僅為綁定台中Go的千分之9，顯示台中Go的使用率仍低，市府宣傳不足、使用運具不便都是原因。

楊典忠更直指，目前捷運只有綠線，未到海線，對該區的民眾而言，使用台中Go還只能搭公車，市府宣傳說「台中公共運輸進入數位時代」，不如高雄MeNgo交通卡使用的運具多，市府應該加強台中Go 使用運具的建置，甚至將台中Go擴及台中市跨域的長途客運與台鐵、高鐵運用，方便民眾搭乘大眾運輸遊台中。

民眾反映中捷綠線只開放一個閘門可刷台中Go。（記者蘇金鳳攝）

市議員楊典忠（左）要求市府擴大台中Go在大眾運輸上的建置。（記者蘇金鳳攝）

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