災後拚觀光！ 台南七股鹽山8/2-8/8免費入園 風箏嘉年華8/9登場

七股鹽山風箏嘉年華將在8月9日起登場。（七股鹽場提供）

2025/08/01 11:03

〔記者楊金城／台南報導〕災後拚觀光，台鹽與亞洲國際風箏聯合會舉辦「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」，將在8月9、10、16、17、23、24日登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的「一見雙雕」藝術季接著8月16日將在七股鹽山、北門井仔腳鹽田登場。七股鹽山將在8月2日至8日開放遊客免費入園。

台鹽七股鹽山遭丹娜絲颱風重創，滿目瘡痍，災後積極重建，七股鹽場場長李俊宏說，七股鹽山風箏嘉年華不只是一場風箏活動的重啟，更是見證七股鹽山的堅韌，逆風飛翔的重生。

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台鹽也宣布，為感謝遊客支持與鼓勵，七股鹽山在8月2日至8日試營運期間免費開放入園，一起為重生後的七股鹽山加油打氣。

七股鹽山風箏嘉年華將延續過往熱潮，特別擴大展演規模，有多款大型海洋造型風箏在空中壯闊飄揚，包括長達15公尺的鯨鯊、彩虹魚、搖擺鯨魚、章魚、鯊魚風箏、象徵海洋之聲的「海螺風箏」，和台鹽特製的海洋鹼性離子水風箏，讓遊客拍好拍滿。

除風箏展演外，還有親子手作鹽DIY，每天限量贈送100支「鹹冰棒」和台鹽產品試吃、優惠等活動。

七股鹽山災後重生，8月2日至8日免費入園。（記者楊金城攝）

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