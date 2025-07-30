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    將與「福八」同行！ TASA新創追星3顆立方衛星預計10月發射

    芳興科技打造的新立方衛星信天翁1號預想圖。（TASA提供）

    芳興科技打造的新立方衛星信天翁1號預想圖。（TASA提供）

    2025/07/30 15:06

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國家太空中心（TASA）自製、台灣首顆光學遙測衛星星系福衛八號第1顆衛星（FS-8A）將於10月升空，同班還有3顆8U立方衛星「鐘雀1號」、「黑鳶1號」、「信天翁1號」，若成功，未來可用在寬頻通訊、衛星物聯網、遠洋漁業，增台廠搶進國際衛星產業鏈機會。

    TASA自2022年啟動「新創追星計畫」，培養國內廠商具備衛星系統整合能力、在軌操作能力，TASA表示，第1期計畫由鐳洋科技與芳興科技分別打造3U立方衛星「夜鷹」、「信天翁」，並於2024年發射升空，取得初步驗證成果，第2期新增創未來科技，將由3家廠商分別打造4顆8U立方衛星，各於今年、明年發射，組成3個星系。

    TASA進一步說明，今年要發射的3顆立方衛星分別為「鐘雀1號 」、「黑鳶1號」、「信天翁1號」；由創未來科技打造的「鐘雀1號」，為寬頻通訊衛星，執行Ka頻段技術驗證、對地高速通訊、通訊中衛星換手（hand over）技術。

    TASA表示，「黑鳶1號」為鐳洋科技研發、接手第1代3U立方衛星「夜鷹」任務，進行高速通訊、多連通數IoT資料收集等物聯網通訊技術驗證；「信天翁1號」由芳興科技研發，預計進行海洋水色遙測及相關通訊應用驗證。

    TASA新創追星立方衛星計畫主持人陳嘉瑞表示，TASA遴選目前商業應用潛力較高的任務，增加台廠搶進國際衛星產業鏈的機會，鐘雀1號進行高速傳輸頻段—Ka頻段酬載驗證，並同步進行地面使用者終端驗證，應用層面廣泛；黑鳶1號欲驗證的衛星物聯網則適合應用在環境監測，如養殖漁業、森林保育等應用；信天翁1號則是透過遙測進行水色辨識，進行漁場探索，可應用於遠洋漁業。

    新創追星3顆立方衛星將搭乘的火箭航班SpaceX的Transporter 15，該火箭屬於共乘（Rideshare）火箭，該航班主酬載為TASA自製光學遙測衛星福衛八號第一顆衛星（FS-8A），另有成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

    鐳洋科技打造的新立方衛星黑鳶1號。（TASA提供）

    鐳洋科技打造的新立方衛星黑鳶1號。（TASA提供）

    創未來打造的新立方衛星鐘雀1號預想圖。（TASA提供）

    創未來打造的新立方衛星鐘雀1號預想圖。（TASA提供）

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