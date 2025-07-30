農業部調節毛豬市場交易 雲林肉品市場今休市：估開市價格穩定

雲林肉品市場預估，明天開市豬隻拍賣可達2100頭，預料價格穩定波動不大。（記者李文德攝）

2025/07/30 14:23

〔記者李文德／雲林報導〕近日豬源不足，導致全國毛豬拍賣價格破百元，農業部宣布，全國各地肉品市場今 （30）日增休一天以調節毛豬市場交易，雲林肉品市場表示，預計明天起拍賣豬隻頭數可從2000出頭，提高至2100頭左右，價格穩定波動不大。

雲林肉品市場業務課長陳美君表示，根據統計昨（29）日全國規格豬拍賣每公斤均價為105.14元，而雲林肉品市場拍賣均價104.83元，而雲林縣以往豬隻單日拍賣頭數為2300至2400頭，不過因今年初豬仔育成率不佳，加上夏天豬隻成長較慢，因此豬隻拍賣數量減少，單日僅剩2000出頭。

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肉品市場總經理黃加安說，以往全台拍賣豬隻頭數約2萬2250頭左右，因為近期豬源不足，全國拍賣量下修至2萬頭左右，造成豬隻拍賣均價破百元大關，因此農業部宣布全國肉品市場休市、停止拍賣用以調節豬肉價格，明天再開市拍賣，以雲林肉品市場而言，單日豬隻拍賣頭數可達2100頭，均價也維持目前價格，避免豬價再上揚。

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