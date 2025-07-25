罷團志工24小時排班接機 返國投票民眾淚讚：接機超人

「反紫光奇遊團」成員許美華於臉書的相關發文指出，為了迎接陸續回國投票的番薯仔，志工們自主排班，包含桃機一航、桃機二航、松山機場的出境大廳，都規劃了接機大隊。（圖擷自臉書）

2025/07/25 14:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免首波投票將於明天（26日）進行，近日也陸續有民眾特地搭機返台投票，罷免團隊志工為此甚至自主排班，採24小時輪班制，主動到機場迎接這些特地回國投票的台灣人，讓網友大讚是「接機超人」，有些人甚至上網po文直呼，一入境就看到接機大隊歡迎，感動到當場爆哭。

根據「反紫光奇遊團」成員許美華於臉書的相關發文指出，為了迎接陸續回國投票的番薯仔，志工們自主排班，包含桃機一航、桃機二航、松山機場的出境大廳，都規劃了接機大隊，在現場擺出「bb台派寶寶」的飄帶、面紙、貼紙，「他們不出聲，靜靜的守候，尋找友善的眼神，希望所有回國守護台灣的大家能看到來相認」。

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許美華說，有粉絲透露，1小時內等到快10組人來拿寶寶小物，還有人說下飛機要直衝凱道，甚至「還有從日本、柬埔寨回來的女孩，看到我們，直接感動落淚。」

許美華也提到，「沒有特別宣傳，是因為不想引人注目然後被驅趕」，「桃園兩個航廈都有夥伴準備睡過夜，迎接明天一早飛到的越洋青鳥們」，她也直言「在機場接機，迎接回國投票、不認識的夥伴⋯什麼人會做這種傻事？為了大罷免，台灣人真的拚命了！」

後續許美華也分享社群上的相關截圖，只見網友們紛紛po出搭機返國或是護照的照片，並直言「徐巧芯我來了」、「羅廷瑋你給我等著」、「廖先翔我來了」、「羅智強我回來罷你了」、「李彥秀我拖著斷掉的腳踝也要從加拿大回來罷你了」

網紅部落客韓璟今天中午也發文分享，表示她因為深夜睡不著，決定加入接機超人的行列，她在今晨0點30分出發，半夜1點到桃機，並在現場站了8個多小時。

韓璟透露，「在機場遇到各式各樣的人，有人看到我們就激動到哭了，有人對接機行動不置可否，也有人好奇地問我們在幹什麼」，針對提問，他們回應「我們在接每一個從國外回來台灣的台灣人」，讓民眾驚訝「每一個？那不是很多嗎？」，他們也回答「對啊，很多啊，越多越好。」

在相關發文底下可看到，網友紛紛留言表示，「接機超人太感人了」、「天哪，這行動也太美太感動」、「看到真的會想哭」、「一看到罷免接機團我就直接爆哭了，應該有嚇到你們我很抱歉，但我真的再也忍不住了」、「以色列人買機票為了回國打仗，台灣人買機票為了回國投票，台灣人基本上還是幸福的。一定要繼續幸福下去」、「那個腳踝受傷的有脆友給他一個很威風的綽號：掰咖超人」、「謝謝各位接機超人和回來投票的超人」、「你們先加油，823換我投中三」、

也有人直言「沒有人會只為了翻桌而買機票回台灣，回台灣理由只為守護家園」。針對網友詢問投票當天是否還會有，也有網友回應表示一樣會有人，並指「他們不會呼喊口號，但是都有台派的海報，你去跟他們打招呼，會有罷免的飄帶」。

韓璟今天中午也發文分享，表示她因為深夜睡不著，決定加入接機超人的行列，她在今晨0點30分出發，半夜1點到桃機，並在現場站了8個多小時。（圖擷自臉書）

韓璟透露，「在機場遇到各式各樣的人，有人看到我們就激動到哭了，有人對接機行動不置可否，也有人好奇地問我們在幹什麼」，針對提問，他們回應「我們在接每一個從國外回來台灣的台灣人」。（圖擷自臉書）

韓璟透露，「在機場遇到各式各樣的人，有人看到我們就激動到哭了，有人對接機行動不置可否，也有人好奇地問我們在幹什麼」，針對提問，他們回應「我們在接每一個從國外回來台灣的台灣人」。（圖擷自臉書）

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