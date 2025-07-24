蟋蟀Q版圖騰＋五寶意象色彩 台南新化樹林內建特色遊戲場

新化特色遊戲場已經完工，近期啟用。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/24 15:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕坐落於體育公園樹林內的台南新化區特色遊戲場，設計上結合地方知名的產業與民俗，融入五寶意象色彩與蟋蟀Q版圖騰，創意打造小朋友的玩樂空間，還有無障礙親子鞦韆，考量到不同需求的孩子們，在鄉親父老的企盼下，目前已經完工，將於8月1日正式啟用。

新化區長李義隆表示，該特色場域由市府體育局補助經費589萬元，公所負責規劃執行，用心打造，將原本佔地約190坪的老舊，且風險性高的罐頭遊具全面性淘汰與升級，引進專業的設計團隊，從創意的角度出發，為孩童提供安全又有趣的休憩環境。

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李義隆說，新化特色遊戲場位於體育公園的樹林內，遮蔭效果相對較佳，降低小朋友在午間高溫時使用容易造成的熱傷害；另外，山丘溜滑梯也改成磨石子，避免金屬材質在強烈日曬後帶來的燙傷風險，整個區域都採用彩色橡膠顆粒的彈性地墊，有良好的減震效果，讓孩子們盡情地「追趕跑跳碰」。

遊戲小沙坑附沖洗設施，可以隨時保持清潔，還有彈跳網的設計，增加互動與挑戰的趣味性，四周則搭設天空步道，可以鳥瞰遊戲場，發現繽紛的產業五寶意象色彩，以及當地知名傳統民俗娛樂的蟋蟀Q版圖騰，李義隆指出，透過系列的創意設計，讓孩子們在玩樂時，也能發揮想像，並認識地方。

工務局表示，至少「一區一特色遊戲場」，為親子提供更優質的休憩空間，是市長黃偉哲重要的施政目標，現階段台南累計已經完成了68座，持續推動中。

新化特色遊戲場的溜滑梯為磨石子材質，避免日曬後太燙，傷害小朋友。（記者吳俊鋒攝）

新化特色遊戲場融入蟋蟀Q版圖騰，創意又有趣。（記者吳俊鋒攝）

新化特色遊戲場增加了彈跳網的設計。（記者吳俊鋒攝）

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