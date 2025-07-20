澎湖海事電競代表隊出征 榮獲全國表演賽亞軍

澎水風很大電競隊伍，榮獲全國表演賽亞軍。（澎水風很大提供）

2025/07/20 19:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校日前舉辦第一屆《澎水傳說對決》校園電競競賽，在全校師生熱烈參與下順利完成。最終由來自輪機科與漁業科組成的「澎水風很大」隊伍脫穎而出，代表學校參加7月19日至20日於嘉義城隍廟舉行的《諸羅城隍中元盃電競公開邀請賽》，榮獲表演賽亞軍。

此次全國賽由嘉義市政府與嘉義城隍廟共同主辦，結合在地文化與現代電競，讓比賽更具特色與深度。澎湖海事代表隊由校長顏嘉禾與學務處主任葉乃昇帶隊，展現學校對電競教育與學生多元發展的高度重視與支持。

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代表隊成員包括輪一乙許元才、莊粲宏；漁一盧佳誠、許洧華；輪一甲黃勁華、許誌軒等6位學生。雖未能晉級正式決賽，但選手們全力以赴、沉著應戰，展現出良好的反應力、戰術執行與團隊協作，贏得現場觀眾與評審的高度肯定。並在第2日參與主辦單位安排的表演賽中，榮獲亞軍佳績，為學校與澎湖地區爭光。

此次活動亦安排專業攝影團隊、選手造型與專屬制服等配備，讓參賽學生體驗到職業級電競賽事的規格與榮耀。選手們表示，這場比賽不僅是一場電競挑戰，更是難得的跨區學習與文化交流經驗，收穫滿滿。

顏嘉禾表示，澎湖海事致力於學生多元發展，電競教育不僅具娛樂性，更是訓練邏輯思考、溝通協調與臨場應變能力的重要媒介。未來學校也將持續推動正向電競活動，讓學生在興趣中學習，在競技中茁壯。

澎水風很大揚威嘉義，在嘉義電競賽獲得表演賽亞軍。（澎水風很大提供）

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