快斷了？網傳「野柳女王頭裂痕照」 喊快幫女王裝護頸

網友發現女王頭背面頸部出現一條長長的裂痕。（擷取自kuminnietaku80/Threads）

2025/07/18 16:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市萬里區野柳地質公園以蕈狀岩、海蝕洞、豆腐石等奇特景觀聞名，其中「女王頭」更是成為國內外遊客必訪的景點，不過女王頭因長年風化現象面臨斷頸危機，就有網友到訪時發現，女王頭背面頸部出現一條長長的裂痕，讓她不禁喊，「覺得女王有危險了」。

一名網友在Threads分享女王頭最新的照片，只見照片中女王頭背面頸部出現一條長長的裂痕，看起來岌岌可危，讓她擔心喊，「這個裂痕......覺得女王有危險了」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「她默默撐了30年，從我國小就說快斷了」、「女王斷頭，野柳還有什麼」、「這個角度差點看不出來是女王頭，不過它確實變瘦好多」、「我去的時候也覺得比上次更細，但我覺得應該還可以再撐一段時間，女王！撐著！觀光還需要妳」、「女王頭的風化過程真的是很好的地科教材，對於能從小看到大體驗女王頭不同風貌這件事感到感激」。

也有網友笑稱，「為什麼不罩起來？因為會妨礙風化」、「以後改叫路易16頭」、「不能先拿個透明膠帶黏一下嗎？」、「幫女王頭裝護頸」。

事實上，台灣許多科學家正積極研究保存女王頭的方法，交通部觀光署也指出，目前採取的保護措施，遊客需沿著人工木棧道遠觀拍照，並由北觀處委託台大進行奈米科技補強實驗，以減緩風化速度。

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