獅子鄉百年文物自瑞典返鄉 鄉民開心迎vuvu回家

瑞典文化遺產保護修復師蘇菲亞（右）親自護送文物返台，鄉長朱宏恩（左）迎接。（獅子鄉公所提供）

2025/07/18 08:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕瑞典國家世界文化博物館典藏的48件南排灣族獅子鄉百年文物，歷經3年跨國協作，終於踏上8950公里返鄉之旅。這些包含服飾、頭飾、雕刻品與生活器具的珍貴文物，於20世紀初由外籍人士蒐集後典藏於瑞典，在部落耆老的期盼與牧師族語禱聲中，伴隨草埔青年會傳統樂舞，17日傍晚抵達獅子鄉文物陳列館，將於10月初盛大開展，與族人重啟百年對話。

「48件vuvu（祖先）的物件，歡迎回家！」獅子鄉長朱宏恩難掩激動說，3年前與瑞典館方聯繫，展開文物身世調查，去年更親赴瑞典，與館方深入討論藏品修復與展示方式。朱宏恩感性表示，這些文物回到故土，讓族人得以與過去對話，年輕世代也能從中尋根，珍視文化根源，進而凝聚部落尊嚴，推動文化復振。

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此次返鄉展覽由獅子鄉文物館與台灣博物館合作，2022年起研究瑞典館藏，確認文物屬南排灣族所有，歷經1年調查，三方簽署合作備忘錄，促成這場文化盛事。瑞典文化遺產保護修復師蘇菲亞（Sofia Lopushanskaya）親自護送文物返台，獅子鄉公所今早於國門迎接，下午在部落耆老與青年歡呼中，文物終抵家鄉，場面溫馨動人。

獅子鄉公所透露，10月初將推出「Kicacepeliw 從海那邊‧歡迎回家」特展，展期預計至年底，實際時間視文物狀況調整。展覽以實體展示、導覽教育與影像紀錄，深化文物與當代部落的共鳴，讓排灣族文化在獅子鄉土地上綻放新生光芒。

部落耆老與青年歡呼中，文物終抵家鄉。（獅子鄉公所提供）

瑞典文化遺產保護修復師蘇菲亞（中）親自護送文物返台。（獅子鄉公所提供）

文物包含服飾、頭飾、雕刻品與生活器具的珍貴文物，於20世紀初由外籍人士蒐集後典藏於瑞典。（獅子鄉公所提供）

文物包含服飾、頭飾、雕刻品與生活器具的珍貴文物，於20世紀初由外籍人士蒐集後典藏於瑞典。（獅子鄉公所提供）

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