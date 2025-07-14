近4萬名越南學生來台就讀 台越簽署新版協定強化合作

我國越南大使劉世忠（左二）與駐台北越南經濟文化辦事處代表潘喬鍾（右二）簽署新版教育合作協定，教育部主秘林伯樵（左一）出席見證。（教育部提供）

2025/07/14 14:08

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部統計，越南來台灣就學人數近年快速成長，至113學年度達3萬9695人，占該學年全體境外生人數32.22%，居我國最大境外學生來源國，另依據越南教育與培訓部2023年底最新統計，台灣也是越南學生第5大留學國，顯示台灣高等教育對越南學子具強大吸引力，教育部近日與越南簽署新版教育合作協定，深化培育未來關鍵人才之合作。

因應全球競才戰略佈局，深化台越教育夥伴關係，教育部近日舉行「駐越南臺北經濟文化辦事處與駐臺北越南經濟文化辦事處教育合作協定」簽署儀式，由我國越南大使劉世忠與駐台北越南經濟文化辦事處代表潘喬鍾共同簽約，教育部主任秘書林伯樵擔任見證人，並有越南政府高級官員出席見證，彰顯雙方深化教育交流的堅定決心。

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林伯樵表示，台越雙方在2006及2017年簽署的教育合作協定基礎上，促成相當多的合作項目，如選送華語教師、促成約1000件雙方大專校院間學術交流協議等，而東南亞國家近年來經濟蓬勃發展，對專業技術人力需求龐大，我國高等及技職教育向為亞洲國家肯定，盼藉由輸出優質課程，協助東協成員國及南亞國家培育其發展所需相關人才。

教育部國際司科長劉如芳說明，教育部配合新南向政策，自2017學年度以來開設多元客製化課程，鼓勵國際學生來台留學，2019年與越方簽署「台越高等教育文憑及培訓課程互認協定」，為我國招收越南學生增添重要利基，此次新版協定的簽署，將有助於雙方加強推動教育合作與學術交流、建立姊妹校關係、發展語言教學合作計畫、提供獎助學金機會，鼓勵雙邊教職員與學生研習、推展各級教育人員培訓等多元目標，強化台越教育合作架構與實質成效。

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