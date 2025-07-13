07/13各報重點新聞一覽

立法院前天三讀通過要求今年十月底前普發現金一萬元，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。（資料照）

2025/07/13 06:51

自由時報

普發現金 政院擬不編預算解套

立法院前天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列二三五○億元，要求今年十月底前普發現金一萬元，行政院第一時間未表態聲請釋憲，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。

詳見普發現金 政院擬不編預算解套。

遊戲機台有九成寫簡體字 兒童遊藝場變「小中國」 經部：納評鑑管理

請繼續往下閱讀...

暑假到來，百貨商場的各類遊藝電玩店又擠滿人潮。相較中國電影、戲劇與數位遊戲，需層層把關才能進入台灣市場，實體電玩機台卻沒「文化防火牆」，走進這些遊藝電玩店，如同走進「小中國」，十台遊戲機台有九台是簡體字，兒童與青少年可輕易接觸；經濟部擬修改管理辦法，未來機台使用的「原文」將納入評鑑參考。

詳見遊戲機台有九成寫簡體字 兒童遊藝場變「小中國」 經部：納評鑑管理。

狼醫查詢平台 最快8月開放查詢

前台大婦產科醫師鄭文芳涉性侵案竟棄保潛逃，此事再度引發社會對「狼醫」問題的高度關注。民間團體批評政府設置「狼醫查詢平台」一再跳票，立委也質疑政府消極。衛福部醫事司長劉越萍昨表示，該查詢功能將整合於既有的醫事人員查詢網站，不另建新平台，資料來源以公開判決書為主，已發函司法院爭取自動介接，最晚七月廿三日回覆，「就算無法自動介接，我們也會改以手動上傳」，預計最快八月可開放查詢。

詳見狼醫查詢平台 最快8月開放查詢。

聯合報

美對歐墨徵30%關稅 歐盟：不排除反制

美國總統川普十二日在自創社群媒體真實社群張貼給歐盟和墨西哥的關稅稅率通知函，內容提到將自八月一日起，對歐盟、墨西哥輸美商品都徵百分之卅關稅。歐盟執委會主席范德賴恩回應說，如此稅率將使跨大西洋供應鏈陷入混亂，有害美歐雙方的企業、消費者與亟需醫藥的病患。

詳見美對歐墨徵30%關稅 歐盟：不排除反制。

路透：中油想買美頁岩氣資產 增加政治籌碼

路透引述三位知情人士報導，為確保台灣經濟發展所需天然氣供應，台灣中油正初步討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。該報導說，面對將關稅政策與擴大進口美國能源掛鉤的川普政府，台灣也將因此獲得政治籌碼。

詳見路透：中油想買美頁岩氣資產 增加政治籌碼。

中國時報

GD魅力襲台

韓流巨星G-DRAGON（簡稱GD，本名權志龍）連續3天在台北小巨蛋開唱，共吸引3.6萬人次朝聖，他此次換上銀紫新髮色，也把其他海外場的紅玫瑰戰袍升級成「彩色版」，霸氣登場演唱〈POWER〉，獨寵台粉的舉動，讓全場又驚又喜。他並數度預告明年是BIGBANG出道20周年，將有大動作回歸，邀粉絲共襄盛舉。

詳見GD魅力襲台。

沒底薪 新手居服員領不到30K

2025年台灣邁入超高齡社會，衛福部估計目前長照需求人口約92萬人，但照服員卻不到10萬人，長照人力嚴重不足，業界直指，薪資是最大關鍵；有居家照服員指出，工作屬派遣制、無底薪，月薪最高6萬元，但曾因確診新冠肺炎沒出勤，當月薪水剩1萬多元；學者認為，居服員薪資缺乏監督機制，呼籲中央建立統籌單位，保障居服員工作權利。

詳見沒底薪 新手居服員領不到30K。

百貨商場各類遊藝電玩店，十台遊戲機台有九台是簡體字，如同走進「小中國」。（記者王捷攝）

衛福部醫事司長劉越萍昨表示，查詢涉事醫事人員功能將整合於既有的醫事人員查詢網站，不另建新平台。（記者邱芷柔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法